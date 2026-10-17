سارق سیم و کابل برق هنگام سرقت در شاهرود دستگیر شد و به ۹ فقره سرقت اعتراف کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود گفت: ماموران کلانتری رویان شاهرود در حین گشت زنی هدفمند ۲ سارق سیم و کابل برق را که مشغول سرقت بودند دستگیر کردند.

سرهنگ شائینی با اشاره به کشف ادوات سرقت در محل، افزود: متهمان به ۹ فقره سرقت سیم و تجهیزات انتقال برق در این شهرستان اعتراف کردند.

وی از شهروندان خواست: در صورت مواجه شدن با قطع برق به ویژه در ساعات پایانی شب و یا مشاهده افراد مشکوک و ناشناس، موضوع را در اسرع وقت از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.