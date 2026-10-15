جنایت میناب، دوچرخه سواران ترکیه را با پیمودن سه هزار کیلومتر به ایران و اصفهان رسانده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ استاندار اصفهان در دیدار با دو چرخه سواران ترکیه‌ای با قدردانی از پیام همدلی دانش آموزان و مردم ترکیه با خانواده شهدای میناب گفت: از گذشته تاکنون قلب مردم دو کشور مسلمان و همسایه ترکیه و ایران با هم عجین بوده است.

مهدی جمالی نژاد ابراز امیدواری کرد: دو کشور ایران و ترکیه روزی پیروزی تمام جهان اسلام را با هم جشن بگیرند.

در ادامه، نماینده دوچرخه‌سواران ترکیه‌ای نیز با قدردانی از مهمان‌نوازی گرم ایرانیان گفت: ما سلام مردم ترکیه را برای شما آورده‌ایم؛ می‌دانیم راه طولانی در پیش داریم و مقصد ما میناب است، اما این راه برای ما خسته کننده نیست، از لحظه‌ای که از مرز وارد ایران شدیم، دوستان ایرانی همواره همراه ما بودند.

وی افزود: مقاومت مردم ایران را که در میدان‌ها می‌بینیم، از آن قوت قلب می‌گیریم، این تور، تنها یک سفر ۱۰ روزه نیست؛ مسوولیت ما با رسیدن به میناب تمام نمی‌شود، و وقتی به کشورمان برگردیم، مسوولیت ما تازه شروع می‌شود تا محبت و لطف مردم ایران را در آنجا روایت کنیم.

کاروان ۲۵ نفره دوچرخه سواری که حرکت خود را از شهر دیاربکر ترکیه آغاز کرده است، تاکنون از شهر‌های ارومیه، تبریز، زنجان، تهران و قم عبور کرده و پیش بینی می‌شود ۲۷ مهرماه وارد بندرعباس شوند و ۲۸ مهر به میناب برسند.