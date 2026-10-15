هزار و ۶۴۰ واحد صنایع تبدیلی و غذایی با اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر در مازندران فعال است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هزار و ۶۴۰ واحد صنایع تبدیلی و غذایی با اشتغال بیش از ۱۱ هزار نفر در مازندران فعال است و در ایجاد ارزش افزوده، اشتغال‌زایی و کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نقش دارد.

حسین اسلامی سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در جریان بررسی وضعیت این واحد‌ها گفت: رفع موانع بانکی و تسهیل دسترسی صنایع تبدیلی و غذایی به منابع مالی، از اولویت‌های این معاونت است.

وی با اشاره به وضعیت واحد تولید سیب‌زمینی فرنچ‌فرایز در شهرک صنعتی نکا افزود: این واحد با ظرفیت سالانه فرآوری ۴ هزار و ۲۰۰ تن ماده خام و اشتغال ۳۰ نفر فعالیت می‌کند، اما با مشکلات بانکی روبه‌روست؛ مشکلاتی که تداوم تولید و اشتغال آن را تهدید می‌کند.

اسلامی گفت: هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط و شبکه بانکی استان برای رفع مشکلات این واحد‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی جهاد کشاورزی مازندران، توسعه صنایع تبدیلی و غذایی را زمینه‌ساز کاهش خام‌فروشی محصولات کشاورزی، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره ارزش بخش کشاورزی دانست و بر حمایت از سرمایه‌گذاری و فعالیت واحد‌های این حوزه تأکید کرد.

وی افزود: وضعیت واحد‌های صنایع تبدیلی و غذایی به‌صورت دوره‌ای پایش می‌شود و نتایج بررسی‌ها برای تصمیم‌گیری و رفع موانع بانکی به مراجع ذی‌ربط منعکس خواهد شد.