با حضور معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهر جدید سهند ۱۱ هزار و ۲۴۸ واحد مسکونی شهری و روستایی با اعتبار ۱۵۶۵۶ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،با حضور محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در شهر جدید سهند ۱۱ هزار و ۲۴۸ واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی شهری، خودمالک روستایی، خودمالک شهری و طرح های خودمالک فرسوده و ناکارآمد شهری با اعتبار ۱۵۶۵۶ میلیارد تومان در آذربایجان شرقی افتتاح شد.

این طرح‌ها شامل ۸۱۸۰ واحد خودمالک روستایی، ۲ هزار واحد خودمالک شهری، ۶۰۰ واحد از طرح های خودمالکی فاقد پروانه و ناکارآمد شهری و همچنین ۴۶۸ واحد از طرح های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند است.

در این مراسم به صورت نمادین ۱۸۰ واحد طرح کوی شهید تجلایی و ۲۸۸ واحد طرح چشمه شهر جدید سهند که با کیفیتی ممتاز احداث شده‌اند و از امکاناتی همچون پکیج، شوفاژ، شیرآلات، انباری‌های مجزا و پارکینگ اختصاصی برخوردارند به بهره‌برداری رسید.

همزمان با افتتاح واحد‌های مسکونی دو باب مدرسه مدرن نیز در راستای نهضت توسعه عدالت در فضای آموزشی در کنار طرح های نهضت ملی مسکن شهر جدید سهند افتتاح شد.