دفتر امام جمعه تکاب برای دستگیری از دانش آموزان نیازمند شهرستان اقدام به تهیه و توزیع ۴۰ بسته لوازم التحریر و کیف در بین دانش آموزان شناسایی شده کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، دفتر امام جمعه تکاب بمنظور دستگیری از دانش آموزان نیازمند شهرستان اقدام به تهیه و توزیع ۴۰ بسته لوازم التحریر و کیف در بین دانش آموزان هدف در این شهرستان نمود.

حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه تکاب گفت: بمنظور دستگیری از دانش اموزان نیازمند و رفع دغدغه آنان در تأمین اقلام آموزشی مورد نیاز ۴۰ بسته لوازم التحریر و کیف مدرسه در بین دانش اموزان توزیع شد.

امام جمعه تکاب افزود: این بسته‌ها شامل ۵ جلد دفتر، یک بسته مداد، یک عدد کیف مدرسه، یک بسته مداد رنگی، یک عدد جامدادی و پک خط کش و گونیا و نقاله است که ارزش هربسته اهدایی ۴ میلیون تومان می‌باشد.

وی گفت: برای تهیه این بسته‌ها مجموعا یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.