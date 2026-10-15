فیلم سینمایی «شیفت عصر»، به مناسبت روز پرستار از شبکه چهار، مستند «زنان جبهه شمالی»، با روایت زنان پشتیبان جنگ از شبکه دو و مجموعه تلویزیونی «پرنده کوکی»، به زودی از تلویزیون پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «شیفت عصر»، محصول سال ۲۰۲۵ سوئیس و آلمان، به مناسبت روز پرستار، از شبکه چهار پخش می شود. اثری در گونه درام که دشواری‌های کار پرستاران و مسئولیت سنگین آنان در مراقبت از بیماران را روایت می‌کند.

این فیلم به کارگردانی پترا بیوندینا ولف، داستان فلوریا، پرستار سخت‌کوش و مهربانی را روایت می‌کند که در یکی از بیمارستان‌های سوئیس، شیفت کاری پرتنشی را پشت سر می‌گذارد.

در این روز، به دلیل غیبت یکی از پرستاران، تنها دو پرستار در بخش حضور دارند و فلوریا باید در شرایطی دشوار، به بیماران رسیدگی کند و مسئولیت‌های متعدد خود را به انجام برساند. این فیلم تصویری از فشار‌های کاری، مسئولیت‌پذیری و تلاش کادر پرستاری در محیط بیمارستان ارائه می‌دهد.

لئونی بنش، سونیا ریزن و علیرضا بیرام از بازیگران این فیلم سینمایی هستند.

فیلم سینمایی «شیفت عصر»، امشب ساعت ۲۰:۳۰ پخش و روز بعد ساعت ۹ بازپخش می شود.

مستند «زنان جبهه شمالی» به نویسندگی و کارگردانی محمد مجیدپور و تهیه‌کنندگی حمید صالحی، امروز ساعت ۱۴:۱۵ از شبکه دو پخش می‌شود.

این مستند روایتگر حضور زنان پشتیبان جنگ در شهر رودسر است که وقتی جنگ شروع شد مانند همه مناطق دیگر کشور که درگیر جنگ شده بودند، با این جریان همراه شد. در رودسر هم مانند سراسر ایران همه بخش‌های مختلف برای مقابله با دشمن همکاری کردند.

در این میان همسر حاج‌آقا جنیدی امام‌جمعه رودسر، در انجمن فاطمیه فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی انجام می‌دهد و با شروع جنگ، پشتیبانی‌هایی نظیر بافت لباس گرم برای رزمندگان، درست کردن مربا و ... را به همراه بانوان آن منطقه شروع می‌کنند. همچنین در سال ۱۳۶۶، با همراهی جمعی از زنان و دختران اقشار مختلف گیلانی و با همکاری جهاد سازندگی، آشپزخانه گردان چهارده صاحب‌الزمان در جبهه را به راه می‌اندازند که پخت تعداد زیادی غذا و آماده‌سازی تدارکات در این آشپزخانه انجام می‌شود و زنانی که آن روز‌ها حضور داشتند، از خاطرات خود یاد می‌کنند.

مستند «زنان جبهه شمالی» تهیه شده در مدرسه اندیشه و هنر (ماه) است.

مجموعه تلویزیونی «پرنده کوکی»، به زودی از تلویزیون پخش می شود. مرجانه گلچین با نقشی متفاوت در این مجموعه به تلویزیون می‌آید. مجموعه‌ای از تولیدات مرکز سیمافیلم که قرار است این بازیگر را در نقشی متفاوت به نمایش بگذارد.

گلچین در این مجموعه نقش مادر را بر عهده دارد، نقشی که به نظر می‌رسد با برخی شخصیت‌های کمدی پیشین او تفاوت داشته باشد. حسین پاکدل، مجید یوسفی و مهشید جوادی دیگر بازیگران این مجموعه هستند.

«پرنده کوکی» داستان زوج جوانی را روایت می‌کند که درگیر ماجرا‌هایی پیچیده و غیرمنتظره می‌شوند و اتفاقات پیش‌رو، مسیر زندگی آنها را تغییر می‌دهد.