فرمانده سپاه ناحیه لنگرود به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار از پرستاران درمانگاه امام حسن مجتبی (ع) این شهرستان قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، فرمانده سپاه ناحیه لنگرود به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار، با حضور در جمع پرستاران درمانگاه امام حسن مجتبی (ع) لنگرود این روز را به آنان تبریک گفت و از تلاش‌های جامعه پرستاری قدردانی کرد.

سرهنگ علی مهدی‌پور در این دیدار با اشاره به جایگاه والای پرستاری در نظام سلامت اظهار داشت: جامعه پرستاری کشور، زحمات زیادی برای آرامش بیماران متحمل شده‌اند و این همراهی، قوت قلب خانواده‌های بیماران است.

وی با استناد به فرمایش رهبر شهید افزود: ایشان فرموده‌اند کسی که بیمار دارد، به غیر از درد و مریضی نباید مشکل دیگری احساس کند، پرستاران در این زمینه تلاش‌های فراوانی انجام داده‌اند که جای تقدیر و تشکر دارد.

سرهنگ مهدی‌پور یاد و نام شهیده مرضیه نبوی‌نیا را که در اغتشاشات دی‌ماه ۱۴۰۴ در رشت به شهادت رسید، گرامی داشت.