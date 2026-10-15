به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، ​سعید خوش‌طینت، معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه، از تداوم جدی و بدون وقفه عملیات عمرانی در قطعه اول کمربندی دوم ارومیه خبر داد.

​وی با اشاره به پیشرفت فیزیکی این طرح اظهار داشت: قطعه اول کمربندی دوم ارومیه هم‌اکنون به مراحل مهمی رسیده است و همزمان با اجرای عملیات خاکبرداری، خاکریزی، زیرسازی و جدول‌گذاری در بخش‌های فاقد معارض، عملیات اجرایی آسفالت قریب به یک کیلومتر از ادامه لاین تندرو این مسیر نیز آغاز شده و در دست اقدام است.

​معاون فنی و امور زیربنایی شهرداری ارومیه در پایان خاطرنشان کرد: امید است با تداوم روند فعلی و تلاش بی وقفه عوامل اجرایی، شاهد تسریع در تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر از این طرح کلیدی شهری باشیم؛ طرحی که نقش بسزایی در کاهش ترافیک عبوری و روان‌سازی حمل‌ونقل شهری ارومیه خواهد داشت.