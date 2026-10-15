به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، در بازه زمانی ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۲۲ مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵، پس از بندر ماهشهر، هندیجان با ۸۲ درصد و رامشیر با ۷۹ درصد بیشترین میزان رطوبت نسبی را ثبت کردند.

در این مدت میزان رطوبت در صفی‌آباد دزفول ۷۵ درصد، بهبهان و شوش ۷۴ درصد، گتوند ۷۱ درصد، امیدیه ۷۰ درصد، شادگان ۶۸ درصد، آغاجاری، ایذه و کشاورزی اهواز ۶۴ درصد و فرودگاه اهواز ۶۳ درصد گزارش شد.

همچنین رطوبت نسبی در آبادان ۵۸ درصد، هویزه ۵۵ درصد، بستان ۵۰ درصد، رامهرمز ۴۹ درصد، شوشتر ۴۶ درصد، لالی ۴۵ درصد، مسجدسلیمان ۴۲ درصد، هفتکل ۳۷ درصد، حسینیه ۳۳ درصد و دزپارت ۳۲ درصد ثبت شد.

براساس داده‌های ۲۳ ایستگاه هواشناسی خوزستان، میانگین رطوبت سطحی استان ۶۰ درصد بوده و دزپارت با ۳۲ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در این مدت داشته است.