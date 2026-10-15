به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع فرهنگی سپر حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: جایگاه حوزه هنری در نمایشگاه مانوین با هدف نمایش ظرفیت فرهنگ و هنر برای نوآوری و خلق ارزش اقتصادی، میزبان فعالان فرهنگی، فناوری و سرمایه‌گذاری است.

مصطفی اکوان ادامه داد: ایده اصلی این جایگاه، به تصویر کشیدن یک زنجیره به‌هم‌پیوسته از ایده تا بازار در حوزه فرهنگ و هنر است؛ مسیری که در آن اندیشه، تولید، فناوری، مخاطب و سرمایه‌گذاری در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند تا یک اثر فرهنگی بتواند مخاطب پیدا کند، وارد بازار شود و امکان رشد و ادامه فعالیت داشته باشد.

وی گفت: در بخشی از این جایگاه، صندوق سپهر به عنوان یکی از ارکان تأمین مالی این زنجیره معرفی می‌شودپف نقش این صندوق، کمک به ایده‌های قابل‌اجرا و کسب‌وکار‌های فرهنگی برای یافتن مسیر روشن‌تر تأمین مالی است.

مصطفی اکوان ادامه داد: بر همین اساس، بسته به نیاز هر طرح، ابزار‌های متفاوتی مانند تسهیلات، ضمانت‌نامه، تأمین مالی جمعی و سرمایه‌گذاری جسورانه در نظر گرفته می‌شود.

وی گفت:صندوق سپهر در کنار ظرفیت‌هایی مثل سپهرینو و صندوق جسورانه سپهر یکم، تلاش می‌کند ابزار مناسب را به نیاز واقعی هر طرح متصل کند، تأکید این صندوق بر آن است که از ابتدا درباره مخاطب، بازار، مدل درآمدی و ریسک‌های طرح گفت‌و‌گو شود، زیرا تأمین مالی زمانی اثر ماندگار دارد که به رشد و پایداری فعالیت کمک کند.

مدیرعامل صندوق پژوهش و فناوری صنایع فرهنگی سپر حوزه هنری انقلاب اسلامی گفت: حضور در نمایشگاهی مانند مانوین برای حوزه هنری از آن جهت اهمیت دارد که فرصت گفت‌وگوی مستقیم را فراهم می‌کند، مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند با فعالان فناوری، سرمایه‌گذاران و کسب‌وکار‌ها آشنا شوند و درباره همکاری‌های مشخص گفت‌و‌گو کنند.

رویداد ملی صنایع خلاق مانُوین، روز سه‌شنبه (۲۱ مهر ۱۴۰۵) افتتاح شده و تا ۲۳ مهرماه در محل نمایشگاه‌های بین المللی اصفهان برپا است.