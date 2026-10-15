به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، کاوس کریمی در تشریح عملکرد مرکز بهداشت غرب اهواز در حوزه نظارت بر مراکز تهیه، توزیع و عرضه مواد غذایی در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۵، از انجام ۱۹ هزار و ۶۱۰ مورد بازرسی تخصصی خبر داد و با اشاره به نتایج این بازرسی‌ها اظهار کرد: در جریان نظارت‌های انجام‌شده، ۴۹۷ واحد متخلف به دلیل عدم رعایت الزامات و مقررات بهداشتی مهر و موم و ۵۵۴ پرونده نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

وی با تاکید بر اینکه برخورد با تخلفات بهداشتی در چارچوب ضوابط و مقررات انجام می‌شود، افزود در مواردی که واحد‌های صنفی یا مراکز تهیه و عرضه مواد غذایی نسبت به رعایت الزامات بهداشتی بی‌توجهی کنند، اقدامات قانونی از جمله مهر و موم واحد و معرفی به مراجع قضایی در دستور کار قرار می‌گیرد.

کریمی همچنین به معدوم‌سازی ۱۳ هزار و ۶۸۷ کیلوگرم مواد غذایی غیربهداشتی، فاسد و غیرقابل مصرف در این مدت اشاره کرد و بیان داشت: این مواد پس از شناسایی و جمع‌آوری از چرخه مصرف خارج و مطابق ضوابط بهداشتی معدوم شده‌اند.

رئیس مرکز بهداشت غرب اهواز با اشاره به تداوم نظارت‌های بهداشت محیط در سطح غرب اهواز، تصریح کرد: بازرسی از مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن مرتبط، در ساعات مختلف روز انجام می‌شود و بازرسان بهداشت محیط علاوه بر برنامه‌های معمول، بازرسی‌های سرزده و شبانه را نیز در دستور کار دارند.

ایلخاص، رئیس واحد بهداشت محیط مرکز بهداشت غرب اهواز، با اشاره به تداوم بازرسی‌های بهداشت محیط اظهار کرد: نظارت بر زنجیره تأمین، نگهداری و عرضه مواد غذایی از جمله وظایف اصلی این واحد است و بازرسی‌ها با هدف کنترل رعایت ضوابط بهداشتی و پیشگیری از عرضه مواد غذایی غیرقابل مصرف انجام می‌شود.

وی افزود: انجام بیش از ۱۹ هزار مورد بازرسی در ۶ ماهه نخست سال جاری، بخشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه نظارت بر مراکز و واحد‌های تحت پوشش است و این نظارت‌ها در ساعات مختلف روز و شب ادامه دارد.

ایلخاص می‌گوید: در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی، اقدامات قانونی متناسب با نوع تخلف انجام می‌شود؛ از این رو، واحد‌های متخلف، حسب مورد، اخطار دریافت می‌کنند یا برای طی مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی می‌شوند.