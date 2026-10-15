به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، سرهنگ رمضان گوروئی فرمانده انتظامی شهرستان آبادان گفت: در پی وقوع یک فقره نزاع و درگیری دسته‌جمعی ناشی از اختلافات شخصی در شهرستان آبادان که منجر به مجروح شدن چهار نفر از طرفین درگیری شد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ ولیعصر با انجام اقدامات تخصصی و بررسی‌های سریع میدانی، موفق به شناسایی و دستگیری ۱۱ نفر از افراد دخیل در این نزاع شدند.

سرهنگ گوروئی ادامه داد: در جریان رسیدگی به این پرونده، سه قبضه سلاح شامل یک قبضه کلاشینکف و ۲ قبضه سلاح شکاری بکار رفته در نزاع کشف و ضبط شد.

فرماندهی انتظامی شهرستان آبادان افزود: تشکیل پرونده قضایی علیه متهمان با تاکید بر برخورد قاطع و قانونی با مخلان نظم و امنیت عمومی تشکیل شد.

او از شهروندان خواست با خویشتن‌داری و پرهیز از رفتار‌های خشونت‌آمیز، اختلافات خود را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند.