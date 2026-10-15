به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و گرامیداشت روز پرستار در مراسمی از سفید پوشان بهداشت و سلامت ساوه قدردانی شد. دراین مراسم فرماندارساوه گفت: پرستاران با تعهد حرفه‌ای، مسئولیت‌پذیری و حضور مستمر در مراکز درمانی، نقش مهمی در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه ایفا می‌کنند.

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به مناسبت هفته ملی کودک ویژه برنامه‌ای شاد و مفرح برای کودکان با نیاز‌های ویژه در ساوه برگزار شد. این ویژه‌برنامه فرصتی برای ایجاد لحظاتی سرشار از شادی و نشاط و تأکیدی بر ضرورت توجه به نیازها، توانمندی‌ها و حقوق همه کودکان بود؛ چراکه هر کودک، فارغ از شرایط و توانایی‌هایش، شایسته محبت، توجه و فرصت‌های برابر برای رشد و شکوفایی است.

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فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان، محمدحسام اسماعیلی فرزند شهید مجتبی اسماعیلی را تا مدرسه بدرقه کردند. در این مراسم سردار تاجره فرمانده انتظامی استان شهدا را نشان عزت اقتدار و امنیت کشور دانست و گفت: دانش اموزان امروز با تحصیل علم ادامه دهند راه پدران خود هستند.

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