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فرمانده انتظامی استان همراه با جمعی از مسئولان، محمدحسام اسماعیلی فرزند شهید مجتبی اسماعیلی را تا مدرسه بدرقه کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در آستانه ولادت حضرت زینب سلام الله علیها و گرامیداشت روز پرستار در مراسمی از سفید پوشان بهداشت و سلامت ساوه قدردانی شد. دراین مراسم فرماندارساوه گفت: پرستاران با تعهد حرفهای، مسئولیتپذیری و حضور مستمر در مراکز درمانی، نقش مهمی در مراقبت از بیماران و حفظ سلامت جامعه ایفا میکنند.
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به مناسبت هفته ملی کودک ویژه برنامهای شاد و مفرح برای کودکان با نیازهای ویژه در ساوه برگزار شد. این ویژهبرنامه فرصتی برای ایجاد لحظاتی سرشار از شادی و نشاط و تأکیدی بر ضرورت توجه به نیازها، توانمندیها و حقوق همه کودکان بود؛ چراکه هر کودک، فارغ از شرایط و تواناییهایش، شایسته محبت، توجه و فرصتهای برابر برای رشد و شکوفایی است.
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فرمانده انتظامی استان و جمعی از مسئولان، محمدحسام اسماعیلی فرزند شهید مجتبی اسماعیلی را تا مدرسه بدرقه کردند. در این مراسم سردار تاجره فرمانده انتظامی استان شهدا را نشان عزت اقتدار و امنیت کشور دانست و گفت: دانش اموزان امروز با تحصیل علم ادامه دهند راه پدران خود هستند.
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