به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، قرارگاه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان میبد با حضور سیدمهدی طباطبایی، فرماندار ویژه میبد و اقبالی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان، با هدف بررسی راهکار‌های پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.



در این نشست، موضوعات مرتبط با پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی و همکاری بیشتر دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی شهرستان در این زمینه تأکید شد.



تشکیل اتاق فکر تخصصی برای بررسی راهکار‌های پیشگیری، نحوه مواجهه و درمان آسیب‌های اجتماعی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی پوشاک، عفاف و حجاب و همچنین برگزاری مسابقات کتاب‌خوانی از جمله موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.



فرماندار ویژه میبد در این نشست بر ضرورت شناسایی و احصای دقیق وظایف دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و خواستار برنامه‌ریزی هدفمند و پیگیری مستمر برای اجرای اقدامات مؤثر در این زمینه شد.



همچنین با تأکید بر اهمیت نهاد خانواده، نقش والدین و جایگاه آموزش‌وپرورش در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان و مشارکت دستگاه‌های مرتبط، زمینه اجرای برنامه‌های آموزشی و پیشگیرانه فراهم شود.



در ادامه، بر استفاده از ظرفیت اتاق اصناف و سایر مجموعه‌های مرتبط برای پیشبرد برنامه‌های فرهنگی، برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و تقویت اقدامات هماهنگ در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی شهرستان میبد تأکید شد.