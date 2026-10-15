به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: براساس آخرین نقشه‌های پیش یابی هواشناسی، از اواخر وقت امروز تا اواسط روز شنبه جریانات مرطوب جنوبی موجب افزایش رطوبت و شرجی و وقوع پدیده مه یا مه رقیق صبحگاهی و شامگاهی در سواحل، نیمه جنوبی، بخش‌های مرکزی، غربی و بویژه جاده‌های مواصلاتی استان خواهد شد.

محمد سبزه زاری افزود: طی روز‌های شنبه و یکشنبه با توجه به شرایط ناپایداری جو و انباشت رطوبت در منطقه و استان، افزایش ابر در اغلب نقاط استان و وزش باد متوسط در برخی نقاط استان بویژه بخش‌های شمال غربی و غربی و احتمال رگبار پراکنده و رعدوبرق در ارتفاعات استان مورد انتظار است.

او ادامه داد: طی امروز تغییر محسوسی در دما وجود ندارد، سپس طی روز‌های جمعه و شنبه روند کاهش ۱ تا ۳ درجه‌ای دما در سطح استان پیش بینی می‌شود.