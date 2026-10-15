بازرس کل کردستان در جلسه ملاقات مردمی که با هدف بررسی و پیگیری مشکلات شهروندان برگزار شد گفت: با هرگونه ترک فعل، قصور و کوتاهی مسئولان در انجام وظایف قانونی، بدون تعارف و مماشات برخورد خواهد شد.

رسیدگی به مشکلات مردم و هشدار به مدیران کم‌کار؛ محور دیدار مردمی بازرس کل کردستان

رسیدگی به مشکلات مردم و هشدار به مدیران کم‌کار؛ محور دیدار مردمی بازرس کل کردستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان ، حیدری افزود: بخش عمده مشکلات مطرح‌شده در این جلسه مربوط به نهضت ملی مسکن، مسائل زمین، ارتباط شهروندان با شهرداری‌ها و مشکلات مربوط به انشعابات آب، برق و گاز بود که به‌صورت مشخص مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

وی با اشاره به نتایج این جلسه تصریح کرد: بخشی از مشکلات مطرح‌شده در همین جلسه حل‌وفصل شد و برخی دیگر نیز برای بررسی کارشناسی، پیگیری‌های بعدی و انجام بازدید‌های میدانی در دستور کار قرار گرفت.

بازرس کل کردستان تأکید کرد: در مواردی که ترک فعل، قصور یا تقصیر مدیران، مسئولان و کارکنان در انجام وظایف محرز شود، موضوع از طریق تهیه گزارش‌های اختصاصی و ارسال آنها به مراجع ذی‌صلاح و طی مراحل قانونی پیگیری خواهد شد.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت خدمت‌رسانی مؤثر به مردم گفت: انتظار ما از همه مدیران، مسئولان و کارکنان دستگاه‌های اجرایی این است که در مسیر خدمت به مردم تلاش کنند و هرگونه کوتاهی در این زمینه، بررسی و با آن برخورد قانونی خواهد شد.