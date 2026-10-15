به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،حجت الاسلام والمسلمین موسی پور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در پیامی کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا را تبریک گفت که متن پیام به شرح زیر است.

بسم‌الله الرحمن الرحیم

کسب عنوان قهرمانی تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال جمهوری اسلامی ایران در رقابت‌های جهانی آمریکا، جلوه‌ای غرورآفرین از همت بلند جوانان ایران اسلامی است که بار دیگر پرچم پرافتخار کشورمان را در عرصه رقابت‌های بین‌المللی و در خاک آمریکا به اهتزاز درآوردند و موجب مباهات و سرافرازی ملت بزرگ ایران شدند.

این موفقیت ارزشمند، حاصل استعداد، تلاش، روحیه پهلوانی و عزم راسخ جوانانی است که با تکیه بر توانمندی‌های خود، شایستگی ورزشکار ایرانی را در آوردگاه جهانی به نمایش گذاشتند.

بی‌تردید، این افتخارآفرینی، افزون بر تثبیت جایگاه کشتی ایران در عرصه ورزش قهرمانی جهان، بیانگر ظرفیت‌های ارزشمند نسل جوان کشور و نویدبخش تداوم درخشش و سربلندی ایران اسلامی در میادین علیرغم همه محدودیت‌ها، تحریم‌ها و زیاده‌خواهی‌های دشمنان است.

این موفقیت غرورآفرین را به اعضای پرافتخار تیم ملی کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال، کادر فنی، مربیان، خانواده‌های گرانقدر قهرمانان و جامعه ورزش کشور صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، سلامتی، عزت و توفیق روزافزون این سرمایه‌های ارزشمند ملی را در مسیر تداوم افتخارآفرینی، اعتلای ورزش کشور و برافراشته ماندن پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.