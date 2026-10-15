رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه کیفیت و سلامت غذا نباید قربانی کمیت شود، گفت: استقرار نظام نظارت یکپارچه از مزرعه تا سفره، توسعه روش‌های کنترل بیولوژیک، ضرورتی راهبردی برای ارتقای سلامت عمومی و پایداری زنجیره غذایی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی با تأکید بر اینکه کیفیت و سلامت غذا نباید قربانی کمیت شود، گفت: استقرار نظام نظارت یکپارچه از مزرعه تا سفره، توسعه روش‌های کنترل بیولوژیک، ضرورتی راهبردی برای ارتقای سلامت عمومی و پایداری زنجیره غذایی است.

محمدرضا اصغری در همایش روز جهانی غذا در ارومیه با اشاره به تفاوت بنیادین میان «امنیت غذایی» (دسترسی پایدار به غذا) و «ایمنی غذا» (سلامت و کیفیت محصولات)، اظهار داشت: در کنار افزایش ۲۵ درصدی تولیدات کشاورزی استان و نقش‌آفرینی مؤثر آذربایجان‌غربی در تأمین کالا‌های اساسی و صنایع تبدیلی، توجه به سلامت مواد غذایی و عاری بودن آنها از عوامل زیان‌آور ضرورتی اجتناب ناپذیر است.

وی با هشدار نسبت به پیامد‌های سوء مصرف بی‌رویه سموم شیمیایی تصریح کرد: تاکنون در حدود ۱۰۰ مورد از سموم و شیوه‌های کنترل آفات، اقدامات جایگزینی با روش‌های زیستی و کم‌خطر انجام گرفته است؛ اما برای تحقق کشاورزی سالم، نیازمند شتاب‌بخشی به فناوری‌های نوین، بهینه‌سازی مصرف نهاده‌ها و نظارت مستمر بر فرآیند تولید هستیم.

اصغری با تأکید بر لزوم هم‌افزایی علمی و اجرایی میان سازمان جهاد کشاورزی و دانشگاه علوم پزشکی ارومیه خاطرنشان کرد: حفظ ظرفیت‌های تولیدی، تقویت زنجیره ارزش و مدیریت بهینه تأمین مواد غذایی مستلزم همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، مراکز علمی و نهاد‌های نظارتی است تا در سایه این هم‌افزایی، غذایی سالم و باکیفیت بالا بر سر سفره شهروندان تأمین شود.