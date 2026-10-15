به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای یک درجه سلسیوس دومین شهر سرد کشور و بیرجند هم با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس سردترین مرکز استان کشور گزارش شد.

زارعی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و گاهی وزش باد پیش بینی می‌شود، اما با توجه به استقرار هوای سرد و تداوم وقوع دما‌های کمینه کمتر از ۵ درجه در برخی مناطق سردسیر از جمله سربیشه هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد صادر شده است.

وی گفت: انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات کشاورزی با مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی و تسریع در برداشت محصولات حساس به دما‌های زیر ۵ درجه و تنظیم دمای گلخانه ها، سالن‌های پرورشی و مرغداری‌ها توصیه می‌شود.