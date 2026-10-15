سربیشه خراسان جنوبی سردترین شهر کشور در شبانه روز گذشته
شهر سربیشه در خراسان جنوبی در شبانه روز گذشته با کمینه دمای یک درجه سلسیوس دومین شهر سرد کشور بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،
کارشناس هواشناسی استان گفت: در شبانه روز گذشته سربیشه با کمینه دمای یک درجه سلسیوس دومین شهر سرد کشور و بیرجند هم با کمینه دمای ۴ درجه سلسیوس سردترین مرکز استان کشور گزارش شد.
زارعی افزود: بر اساس آخرین خروجی مدلهای پیش یابی هواشناسی تا اوایل هفته آینده شرایط جوی در استان نسبتا پایدار و گاهی وزش باد پیش بینی میشود، اما با توجه به استقرار هوای سرد و تداوم وقوع دماهای کمینه کمتر از ۵ درجه در برخی مناطق سردسیر از جمله سربیشه هشدار هواشناسی کشاورزی سطح زرد صادر شده است.
وی گفت: انجام تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت احتمالی به محصولات کشاورزی با مشورت با کارشناسان جهاد کشاورزی و تسریع در برداشت محصولات حساس به دماهای زیر ۵ درجه و تنظیم دمای گلخانه ها، سالنهای پرورشی و مرغداریها توصیه میشود.