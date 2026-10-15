به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «طلا» به کارگردانی «آدریان ته»، ساعت ۱۶:۰۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی جک تان، فرید کمیل و فردی انگ؛ داستان الهام‌بخش چیا لیک هو، قهرمان بدمینتون پارالمپیک مالزی را روایت می‌کند. او از کودکی استعداد خارق‌العاده‌ای در بدمینتون داشت و با حمایت پدرش به قهرمانی ملی رسید. اما در اوج موفقیت در رده حرفه‌ای، به بیماری فلج شبکه بازویی مبتلا شد که او را از ادامه حرفه‌اش بازداشت. پس از دوره‌ای افسردگی، لیک هو با الهام از ورزشکاران پارالمپیکی تصمیم می‌گیرد به رقابت بازگردد. با از دست دادن پدرش و ورود به دنیای پارابدمینتون، تحت هدایت مربی جدیدش (رشید سید که از اسطوره‌های مالزی بوده است و همیشه آرزو داشت مثل او نامدار شود) تمرینات سختی را پشت سر می‌گذارد. او یاد می‌گیرد با دست چپ بازی کند، وزن خود را کاهش دهد و از نظر ذهنی آماده شود در پارالمپیک توکیو، پس از مسابقات نفس‌گیر ...

فیلم سینمایی «قهرمانان» به کارگردانی «خاویِر فیسر»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه دو پخش خواهد شد.

این فیلم با بازی خاوی یِر گاتی یِرز، آتنیا ماتا و جوآن مارگالو داستان مارکو کمک مربی تیم مشهور بسکتبال است که در مسابقات حرفه‌ای کشوری به خاطر مشاجره کلامی و برخورد فیزیکی با سرمربی مشهور تیمش از باشگاه اخراج می‌شود. در همان شب او به دلیل سرعت غیرمجاز در رانندگی و تصادف با ماشین پلیس دستگیر شده و دادگاه او را به شش ماه حبس یا سه ماه خدمات اجتماعی مجازات می‌کند و مارکو ناچار می‌شود طی سه ماه آینده با تیمی از افراد معلول ذهنی و مبتلا به سندروم داون تمرین بسکتبال کند. او که از سوی دیگر به دلیل عدم توافق بر سر بچه دار شدن با همسرش سونیا نیز رابطه خوبی ندارد در فکر گریز از این حکم دادگاه است. ولی هیچ راهی به جز تن دادن به حکم ندارد. افراد تیم که هر کدام دچار معلولیت خاص هستند با ورود مارکو از او استقبال کرده و در تمیرینات سخت تیم شرکت می‌کنند. تیم آنها بعد از ثبت نام در مسابقات قهرمانی به رتبه دوم کشوری می‌رسد و به فینال راه می‌یابد که ...

فیلم سینمایی جدید «هیچ مانعی نیست» به کارگردانی «توشار هیرا ناندانی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه دو پخش می شود.

داستان این فیلم با بازی راجکومار رائو، جیوتیکا، آلایا اف و شاراد کلکار؛ درباره شریکانت است که از بدو تولد نابینا است. پدرش در ابتدا رویا‌های بزرگی برای آینده او دارد، اما خیلی زود خانواده با واقعیت تلخ نابیناییش رو‌به‌رو می‌شوند. در جامعه‌ای که برای افراد نابینا جایگاه و فرصت چندانی قائل نیست، شریکانت از همان کودکی با تحقیر، تبعیض و محرومیت از حقوق اولیه رو‌به‌رو می‌شود. با وجود این شرایط، دویکا خاله دلسوزش که همراه حامی و راهنمای اوست، به عنوان معلمش استعداد و توانایی هایش را کشف می‌کند و او را به ادامه تحصیل و مبارزه با محدودیت‌ها تشویق می‌کند. شریکانت با پشتکار فراوان، موانع آموزشی را یکی پس از دیگری پشت سر می‌گذارد و ثابت می‌کند که ناتوانی جسمی مانع پیشرفت انسان نیست. بلکه نگاه نادرست جامعه بزرگ‌ترین مانع است. او پس از موفقیت‌های تحصیلی، موفق می‌شود از یکی از معتبرترین دانشگاه‌های فنی جهان پذیرش بگیرد و ...

فیلم سینمایی جدید «پلیس مخفی» به کارگردانی «جیسون کوان»، ساعت ۰۰:۳۰ دقیقه بامداد از شبکه سه پخش می‌شود.

در خلاصه فیلم با بازی اندی لاوکا، تونگ لام و ادی پنگ آمده است: لیان وکیل خلافکاری است که در پشت پرده رئیس یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر است. پلیس به دنبال مدارکی است تا بتواد او را به دام بیاندازد. او که همسر باردارش است قصد دارد در مالزی برای سالگرد ازدواجشان جشن بگیرد لیام صاحب دوستی ده ساله به نام سائوهو است. سائوهو در واقع پلیس مخفی است. لیام با فردی به نام خاویر اسکوبار معامله مواد مخدر می‌کند و نمی‌تواند مواد را به دست اسکوبار برساند لیام میزان قابل توجه از مواد را در دارک وب می‌فروشد. مواد به دست اسکوبار نمی‌رسد در نتیجه خانواده اسکوبار توسط قاچاق چیان مواد کشته می‌شوند. اسکوبار تعدادی آدم کش برای کشتن لیام اجیر می‌کند. در جشن سالگرد ازدواج لیام و همسرش به آنها حمله می‌شود که همسرش مجروح می‌شود در نتیجه همسر و فرزندش را از دست می‌دهد. پس از آن متوجه می‌شود سائوهو پلیس مخفی است. لیام که همسر و دختر بچه اش را از دست داده است. تصمیم به انتقام از سائوهو می‌گیرد، اما ...

فیلم سینمایی «جنجال بزرگ» به کارگردانی «ژرار اوری»، ساعت ۰۸:۴۵ از شبکه سه پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی بورویل، لوئی دوفونس، کلاودیو بروک، تری توماس، ماری دوبوآ، کولت بروست، پیر برتن و گی گروسو آمده است: یک بمب افکن نیروی هوایی سلطنتی به وسیله آلمان‌ها در پاریس سقوط می‌کند و خدمه آن به وسیله چتر نجات فرود می‌آیند و توسط تعدادی از شهروندان فرانسوی تلاش می‌کنند از دست آلمان‌ها به جنوب فرانسه فرار کنند، اما ...

فیلم سینمایی جدید «باسکار خوش شانس» به کارگردانی «ونکی اتلوری»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی دولکوئر سلمان، میناکشی چوداری، تینو آناند، سای کومار، رامکی، سروادمان بانرجی، راغو بابو و ماناسا چوداری خواهید دید: اسکار کومار، متاهل و صاحب یک فرزند، کارمند ساده و درست کار بانک است و با مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند، اما امید دارد که به زودی ترفیع بگیرد و با افزایش حقوق مشکلات مالیش بر طرف شود. اما فرد بی تجربه‌ای که گویا از طرف مدیرعامل بانک معرفی شده جای او را می‌گیرد. کومار به رییسش اعتراض می‌کند، اما در نهایت با تحقیر مجبور می‌شود جلوی همه همکارانش ار رئیس عذرخواهی و التماس کند تا اخراج نشود. در همین شرایط یکی از همکاران به او پیشنهاد یک سرمایه گذاری عالی را می‌دهد. بازرگانی که جنس وارد کرده باید پول زیادی پرداخت کند تا جنس‌ها از گمرک آزاد شود ولی هیچ پولی ندارد و امکان وام گرفتن هم ندارد. کومار با اصرار دوستش وارد این ماجرای پر خطر می‌شود و ..پ

فیلم سینمایی «معلم» به کارگردانی «فرح نابلسی»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی محمد عبد الرحمن، ایموجن پوتس و صالح بکری آمده است: باسم الصالح، معلم زبان انگلیسی فلسطینی ساکن کرانه باختری است. پسرش در درگیری با اشغالگران بازداشت و مفقود شده است. باغ زیتون دو نفر از دانش آموزانش به نام‌های یعقوب و آدم توسط اسرائیلی‌ها به آتش کشیده می‌شود و یعقوب در درگیری با آنان کشته می‌شود. آدم درصدد انتقام بر میاید، اما باسم معتقد است از طریق دادگاه شکایت کنند. از طرف دیگر جوان اسرائییلی توسط نیرو‌های مقاومت اسیر گرفته می‌شود. باسم او را مخفی می‌کند و چند بار اشغالگران به او مظنون می‌شودند و یک بار آدم درصدد کشتن او بی می‌آید، اما باسم مانع می‌شود. لیزا، زنی که از گروه‌های حافظ صلح است سعی می‌کند باسم و آدم را همراهی کند. در روز برگزاری دادگاه، قاتل اسراییلی تبرئه می‌شود. آدم که خشمگین است درصدد بر می‌آید خودش قاتل را از بین ببرد و ...

پویانمایی «ربات جنجالی» به کارگردانی «کریس ساندرز»، ساعت ۰۹:۰۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: رباتی هوشمند به نام رُز پس از حادثه کشتی در جزیره‌ای بی‌سکنه می‌افتد؛ او برای بقا با حیوانات جزیره رفاقت می‌کند و کم‌کم مهارت زندگی در طبیعت را می‌آموزد، اما ...

فیلم سینمایی جدید «بزن قدش» به کارگردانی «کانگ هیونگ چول»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی لی جه این، آن جه هونگ، را می‌ران، کیم هی وون، یو آه این، اوه جونگ سه و پارک جین یونگ خواهیم دید: چند نفر که هر کدام عضوی پیوندی دارند متوجه می‌شوند که دارای قدرت‌های ویژه‌ای شده‌اند. یکی از آنها که یک دختر نوجوان است به سرعت باد می‌دود و قدرت بدنی بالایی دارد. یکی از آنها مردی است که می‌تواند با فوت کردنش طوفان راه بیندازد. از طرفی هر کدام از آنها علامت‌های خاصی روی مچ دستشان است که با روشن شدن آنها قدرت هایشان ظهور پیدا می‌کند. پزشکی که این پیوند‌ها را انجام داده است با تیمیش به دنبال کسانی است که این قدرت‌ها را دارند، اما ...

فیلم سینمایی «سرقت از یک سارق» به کارگردانی «دانیل کالپارسورو»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوییس توسار و رودریگو دلاسرنا آمده است: یک سارق سابقه دار توسط یک مامور امنیتی وابسته به حزب رییس جمهور اسپانیا استخدام می‌شود تا به یک بانک و صندوق‌های امانت آن دستبرد بزند. یکی از افرادی که قبلا با این حزب کار می‌کرده به نام سوریانو یک هارد دیسک حاوی اطلاعات محرمانه از فساد اعضای حزب و رییس جمهور اسپانیا را در یک صندوق امانت در این بانک پنهان کرده تا به وقتش همه را افشا کند. اما ...

فیلم سینمایی «خلبان» به کارگردانی «اندرو لاو»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی هائو اوو، هانیو ژانگ، کوان یوان و جیانگ دو خواهیم دید: زمانی که هواپیما در ارتفاع نه هزار متری از سطح زمین شیشه جلوی هواپیما خرد می‌شود. خدمه و خلبان باید تمام تلاششان را به کار بگیرند تا سلامت کامل مسافران را تضمین کنند تا سالم به زمین برسند، اما ...

فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی» به کارگردانی «ابوالحسن داوودی»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: کمال و جمال دو برادر دو قلو هستند کاملاً شبیه به هم، اما با دو نوع روحیه و اخلاق متفاوت. جمال که بهیار بیمارستان است پیکر مدهوش پیرمردی را در خیابان می‌یابد. او پیرمرد را به بیمارستان می‌رساند و از مرگ نجات می‌دهد. برادر پیرمرد به همراه وکیلش که مردی دغلکار است چشم به مایملک و خانه قدیمی و بزرگ او دارند پیرمرد که آدم لجبازی است برای قدردانی از کمک‌های جمال تصمیم می‌گیرد ...

علیرضا خمسه، غلامحسین لطفی، امیر پایور، ابراهیم آبادی، گوهر خیراندیش، نیلوفر محمودی، عباس محبوب و فریبرز عرب نیا در فیلم سینمایی «بوی خوش زندگی» هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تا سکوی قهرمانی» به کارگردانی «چی مان وان»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی چانگ هانگ لیونگ، لوئیس چیونگ، سندرا کوآن یو نگ و هوی پانگ لو خواهیم دید: سو وا وایه، پسری است که به علت بیماری زردی‌ای که در نوزادی به آن دچار شده، فلج مغزی می‌شود و به همین دلیل مشکل شنوایی، آموزشی، تکلم دارد و قادر به حرکت نیست. او در پنج سالگی با فشار‌های مادرش موفق می‌شود راه برود و با سمعک قادر به شنیدن می‌شود و زندگی اش را به عنوان یک معلول ادامه می‌دهد. وایه در ۱۳ سالگی به پسری قد بلند تبدیل می‌شود که می‌تواند به خوبی بدود و مادرش با اصرار فراوان او را وارد تیم دو میدانی معلولان می‌کند. وایه در تیم به سرعت پیشرفت کرده و این آغاز موفقیت‌های اوست. وایه از ۱۳ تا ۲۷ سالگی در چهار دوره پارا المپیک برای تیم هنگ کنگ می‌دود ...

فیلم سینمایی «قطب شمال» به کارگردانی «الکساندر کات»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

این فیلم با بازی یوری آنپیلوگوف، کارن بادالوف و کیریل بولتائف؛ داستان اولین زیردریایی هسته‌ای شوروی به نام K‑۳ (لنینسکی کومسومول) را در اوایل دهه ۱۹۶۰ روایت می‌کند؛ زمانی که تنش‌های جنگ سرد میان شوروی و آمریکا در بالاترین حد خود است و اتحاد جماهیر شوروی تصمیم می‌گیرد دستاوردی تاریخی را رقم بزند. در این شرایط سخت، زیردریایی با خدمه‌ای از بهترین دریانوردان و مهندسان شوروی طبق مأموریت تعیین شده باید زیر یخ‌های قطب شمال حرکت کند و در نقطه قطب ظهور کند، هدفی با اهمیت استراتژیک و نمادین که نشان‌دهنده قدرت تکنولوژیک شوروی است. در طول مسیر، خدمه با شرایط بسیار سخت جوی، دمای منفی شدید، مشکلات فنی و نقص در سیستم‌های حیاتی روبه‌رو می‌شوند که تحمل و مهارت آنها را به‌سختی می‌آزماید. آنها باید زیر فشار فیزیکی، روانی و مسئولیت سنگین تاریخ، نه‌تنها با خطرات طبیعی مقابله کنند بلکه اعتماد و اتحاد خود را حفظ کنند تا شکست را به پیروزی تبدیل کنند، اما ...

فیلم سینمایی «در مسیر تندباد» به کارگردانی «مسعود جعفری جوزانی»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه افق پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: در بحبوحه جنگ جهانی دوم و اشغال ایران توسط ارتش متفقین دکتر راستان برای مداوای شوهر خواهر خود به ایل قشقایی می‌رود. در آن جا با امیر هوشنگ، از بزرگان ایل و یاغی گری‌های قباد و دسته اش آشنا می‌شود. او به شیراز بازمی‌گردد. برادر کوچکش، علی، سر کرده اشرار شهر را از پا درآورده است. دکتر به اتفاق علی دوباره به محل ایل می‌رود. در آن جا افراد ایل را درگیر جنگی ناخواسته می‌بیند.

زنده یاد عزت‌الله انتظامی، مجید مظفری، زنده یاد فردوس کاویانی، اصغر همت، زنده یاد شهلا ریاحی، فرزانه کابلی، سرور نجات‌الهی، احمد هاشمی و فریبا کوثری در این فیلم هنرنمایی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «داستان دسپرو» به کارگردانی «راب استیون هاگن و سام فل»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکه کودک پخش می شود.

در این فیلم خواهید دید: ملوانی به نام پیترو به همراه موش خود به نام راسکورو در شهری بزرگ و افسانه‌ای به نام دور زندگی می‌کند. این شهر همواره در حال جشن و شادی است و در روز جشن سوپ سلطنتی آشپز مخصوص ملکه و پادشاه برای آنها یک سوپ جادویی بسیار خوشمزه درست می‌کند. راسکورو که دوست دارد مراسم سوپ خوردن ملکه و پادشاه را ببیند به طور مخفیانه وارد تالار قصر می‌شود. در اثر یک حادثه راسکورو در ظرف سوپ ملکه می‌افتد و ملکه آن چنان وحشت زده می‌شود که دچار حمله قلبی شده و می‌میرد. راسکورو فرار می‌کند و نگهبانان برای دستگیر کردنش او را تعقیب می‌کنند. راسکورو به سختی از دست نگهبان‌ها فرار کرده و وارد فاضلاب می‌شود. پادشاه که از مرگ همسر خود به شدت افسرده و غمگین شده است تمام جشن‌ها را غیرقانونی و موش‌ها را عامل بدبختی و مرگ اعلام می‌کند. بعد از این اتفاق موش‌ها به طور مخفیانه به زندگی خود در فاضلاب‌ها و زیرزمین‌ها با ترس ادامه می‌دهند و ..

فیلم سینمایی جدید «بیست هزار فرسنگ زیر دریا» به کارگردانی «ریکاردو گابریلی ار و سرخیو سیروئلا»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش می شود.

در این فیلم خواهیم دید: حالا نوجوانان به اتفاق مادر بزرگ پژوهشگرشان (پولا) که از نوادگان ژول ورن هستند با سفر به اعماق دریا این بار با کمک زیردریایی‌ها و مردمان بومی منطقه در برابر خرابکاری‌های مرد بدجنس (آیرتون) و سربازانش مبارزه می‌کنند و پس از نجات دادن مارتین (نوه بزرگ‌تر پولا) از دست آیرتون، از آلوده شدن دریا و گرم شدن اعماق اقیانوس‌ها جلوگیری کرده و ...

فیلم سینمایی «جزیره شاتر» به کارگردانی «مارتین اسکورسیزی»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه فراتر پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لئوناردو دی کاپریو، مارک روفالو و بن کینگیزلی آمده است: در سال ۱۹۵۴ تدی دانیلز و همکارش، برای بررسی فرار یک بیمار روانی خطرناک، سولاندو، از بیمارستانی در جزیره شاتر به این جزیره مسافرت می‌کنند. در هنگام ورود به این جزیره تد با رفتار‌های ناخوشایند پلیس جزیره رو‌به‌رو می‌شود. تدی همسر خود را در یک آتش‌سوزی عمدی که توسط یک مجرم روانی به نام اندرو لدیس که او هم در همین جزیره نگهداری می‌شود از دست داده است. رفتار‌های غیرعادی توسط رئیس بیمارستان روانی، دکتر جان کاولی ادامه می‌یابد. در ادامه او احساس می‌کند که همه افراد داخل جزیره به نحوی در یک بازی که صرفاً برای وی طراحی شده‌است بازی می‌کنند...