جمعی از کسبه و اصناف قائم‌شهر با حضور اتوبوس سیار اهدای خون، در پویشی خیرخواهانه به یاری بیماران نیازمند خون شتافتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، جمعی از کسبه و اصناف قائم‌شهر با دعوت از اتوبوس سیار اهدای خون، در اقدامی خیرخواهانه برای کمک به تأمین خون مورد نیاز بیماران مشارکت کردند.

این برنامه با توجه به نزدیک شدن فصل سرما و نیاز بیماران به فرآورده‌های خونی برگزار شد؛ اقدامی که در آن کسبه، در کنار فعالیت‌های اقتصادی روزمره، بخشی از وقت خود را به اهدای خون اختصاص دادند.

یکی از برگزارکنندگان این برنامه گفت: چند سال است که تلاش می‌کنیم سهمی در این کار خیر داشته باشیم و با توجه به نیاز بیماران و کمبود ذخایر خونی، زمینه حضور اتوبوس اهدای خون را در قائم‌شهر فراهم کردیم.

وی افزود: از اتحادیه‌ها و واحد‌های صنفی خواستیم در این برنامه مشارکت کنند تا کسبه نیز در کنار دیگر شهروندان، برای کمک به بیماران نیازمند خون قدمی بردارند.

بیماران مبتلا به تالاسمی و هموفیلی و همچنین بیمارانی که به دیالیز نیاز دارند، از جمله گروه‌هایی هستند که به خدمات درمانی و تأمین خون وابسته‌اند.

یکی از کسبه شرکت‌کننده نیز با ابراز رضایت از اهدای خون گفت: از اینکه می‌توانیم با اهدای خون به یک بیمار کمک کنیم، احساس خوبی داریم و امیدواریم دعای خیر بیماران، برکت زندگی ما باشد.

گزارش از شیرزاد ادهمی