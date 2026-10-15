بابایی استاندار یزد با اشاره به ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان برای نقش‌آفرینی در آینده کشور، بر ضرورت فراهم کردن زمینه رشد فکری، فرهنگی و هنری آنان تأکید کرد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هم‌زمان با هفته ملی کودک، جمعی از کودکان و نوجوانان عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد به همراه فرزند شهید رضایی با محمدرضا بابایی، استاندار یزد، دیدار کردند، در این نشست، ضمن تأکید بر اهمیت مطالعه و پرورش استعداد‌های نسل آینده، مسائل و نیاز‌های کانون پرورش فکری نیز بررسی شد.

محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های کودکان و نوجوانان برای نقش‌آفرینی در آینده کشور، بر ضرورت فراهم کردن زمینه رشد فکری، فرهنگی و هنری آنان تأکید کرد.



وی مطالعه، نقاشی و فعالیت‌های هنری را از راه‌های افزایش دانش و پرورش خلاقیت دانست و گفت: کودکان و نوجوانان باید از فرصت‌های خود برای یادگیری، افزایش آگاهی و تقویت توانمندی‌هایشان استفاده کنند و اوقات فراغت را به فرصتی برای رشد و پیشرفت تبدیل کنند.



بابایی با اشاره به نقش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در شناسایی و شکوفایی استعداد‌ها افزود: فراهم کردن محیط مناسب برای رشد توانایی‌های کودکان و نوجوانان، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه، خلاق و توانمند است.



فرقانی، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد، نیز با اشاره به برگزاری این نشست به مناسبت هفته ملی کودک گفت: این دیدار فرصتی فراهم کرد تا اعضای مراکز کانون در فضایی صمیمی با استاندار یزد گفت‌و‌گو کنند و آرزوها، دیدگاه‌ها و انتظارات خود را با وی در میان بگذارند.



وی افزود: کودکان و نوجوانان امروز، آینده‌سازان کشور هستند و شنیدن دیدگاه‌ها و خواسته‌های آنان و فراهم کردن زمینه رشد هویت فرهنگی و اجتماعی‌شان اهمیت ویژه‌ای دارد. آشنایی با دیدگاه‌های مسئولان و بهره‌مندی از رهنمود‌های آنان نیز می‌تواند در مسیر رشد و پیشرفت این نسل مؤثر باشد.



در ادامه این نشست، دهستانی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، با اشاره به بررسی مسائل و مشکلات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این جلسه، گزارشی از عملکرد کانون ارائه و مهم‌ترین نیاز‌های این مجموعه بررسی شد.



وی تأمین اعتبار و تجهیز مجتمع فرهنگی‌هنری کانون پرورش فکری، فعال‌سازی کتابخانه سیار که چندین سال غیرفعال بوده و حمایت از مراکز کانون در شهرستان‌ها را از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست عنوان کرد.



دهستانی افزود: مسائل مربوط به نیروی انسانی کانون نیز مطرح شد و مقرر شد پیگیری‌های لازم با همکاری استانداری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان برای تأمین منابع مالی و رفع مشکلات انجام شود. همچنین روند اجرای مصوبات در جلسات بعدی پیگیری خواهد شد.



در این دیدار، بر ضرورت توسعه فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تقویت امکانات کانون پرورش فکری و فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای شکوفایی استعداد‌های کودکان و نوجوانان استان تأکید شد.