به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در این نشست با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف مشکلات این طرح‌ها گفت: برنامه زمان‌بندی تکمیل و افتتاح واحد‌های مسکونی باید به‌گونه‌ای تنظیم شود که امکان بهره‌برداری از طرح‌ها تا دهه فجر فراهم شود.

شهامت با بیان اینکه همه موانع پیش‌روی سازندگان باید به‌صورت دقیق بررسی شود، افزود: در صورت تأخیر در افتتاح پروژه‌ها، لازم است دلایل و مشکلات موجود به‌صورت شفاف برای مردم تشریح شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار همچنین با اشاره به ضرورت بررسی راهکار‌های تأمین منابع مالی و افزایش تسهیلات، تصریح کرد: پیمانکاران باید دلایل تأخیر در تکمیل پروژه‌ها را اعلام کنند تا برای رفع مشکلات تصمیم‌گیری شود.

شهامت با اشاره به تعهد تکمیل ۹۰۰ واحد مسکونی در استان تا پایان سال، بر ضرورت ایفای مسئولیت همه دستگاه‌های اجرایی و عوامل دخیل در اجرای این طرح‌ها تأکید کرد.

در این نشست، پیمانکاران نیز مهم‌ترین مشکلات خود را کمبود تسهیلات اولیه، دشواری تأمین آورده مالی، تأخیر در اجرای زیرساخت‌های آب و فاضلاب، برق و گاز و مشکلات مربوط به صدور و تمدید پروانه‌های ساختمانی عنوان کردند.

همچنین نبود آب در برخی کارگاه‌های ساختمانی و ضرورت پیگیری جدی‌تر دستگاه‌های خدمات‌رسان از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه مدیرکل راه و شهرسازی استان نیز به بررسی چالش‌های پیش روی سایت‌های مسکن مهر پرداخت.

پارسایی گفت: نبود زیرساخت‌های حیاتی از جمله تأمین آب و صدور مجوز کنتور‌های آب، و گاز از جمله موانع اصلی پیش روی این طرح هاست.

مدیرکل راه و شهرسازی همچنین مشکلات بانکی و دشواری در دریافت تسهیلات را از دیگر چالش‌های اساسی متقاضیان عنوان کرد.

وی گفت: نقص در تجهیز آسانسور‌ها و رعایت نکردن استاندارد‌های ایمنی در حین کار از دیگر دغدغه‌های سایت‌های مسکن مهر است که باید مورد توجه قرار گیرد.

یدالله رحمانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد هم بر ضرورت حضور منظم دستگاه‌های خدمات‌رسان در جلسات شورای مسکن و پیگیری عملی مشکلات پروژه‌های نهضت ملی مسکن تأکید کرد.

بر اساس تصمیمات این نشست، شرکت آب و فاضلاب موظف شد ظرف یک هفته مشکلات تأمین آب و افت فشار در سایت‌های نهضت ملی مسکن سردار سلیمانی را بررسی و برای رفع آن اقدام کند.

همچنین مقرر شد ظرف یک هفته آینده، برآورد قیمت تمام‌شده و تسهیلات موردنیاز طرح‌های نهضت ملی مسکن تهیه و اعلام شود.

تخصیص تسهیلات به پیمانکاران نیز باید متناسب با میزان پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها انجام شود تا روند اجرای طرح‌ها با سرعت بیشتری دنبال شود.

برگزاری هفتگی جلسات شورای مسکن، حضور دستگاه‌های خدمات‌رسان با برنامه‌ریزی قبلی و اولویت‌بندی اقدامات مرتبط با پروژه‌های مسکن از دیگر تأکیدات این نشست بود.

همچنین مصوب شد پیمانکاران می‌توانند روز‌های پنجشنبه در جلسات شرکت کنند تا مشکلات اجرایی پروژه‌ها به‌صورت مستقیم مطرح و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود.

بررسی مشکلات مالیاتی، عوارض ارزش افزوده و موانع پرداخت تسهیلات بانکی نیز با هدف تسریع در روند ساخت‌وساز و جلوگیری از تأخیر در تکمیل واحد‌های نهضت ملی مسکن در دستور کار شورای مسکن استان قرار گرفت.