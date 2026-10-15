دارنده مدال طلای وزن ۶۳ کیلوگرم تیم ملی کشتی فرنگی کمتر از ۲۳ سال کشورمان گفت: کسب این مدال پیش از هر چیز لطف و عنایت خداوند متعال بود و بسیار خوشحالم که توانستم زحمات چندین ماهه را با نشان زرین طلا به ثمر بنشانم.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، عرفان جرکنی با ادای احترام به مقام والای شهدا گفت: پیش از اعزام به این دوره از مسابقات با خود عهد کرده بودم در صورت کسب مدال طلا، این عنوان ارزشمند را به ارواح پاک شهدای مظلوم مدرسه شجره طیبه میناب و خانواده‌های صبور و گرانقدرشان تقدیم کنم که خدا را شاکرم توفیق این اقدام نصیبم شد.

وی با اشاره به افتخارآفرینی در سالن مسابقات تأکید کرد: برافراشته شدن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و طنین‌انداز شدن سرود ملی کشورمان در قلب آمریکا و در چنین شرایط دشواری، حس و افتخار وصف‌ناپذیری برای من و همه اعضای تیم بود و خوشحالم که توانستیم دل مردم عزیز ایران را شاد کنیم.

قهرمان وزن ۶۳ کیلوگرم امید‌های جهان با تجلیل از زحمات ارکان فدراسیون و کادر فنی افزود: از ریاست محترم فدراسیون کشتی، بابت حمایت‌های همه‌جانبه، تمام‌قد و بی‌دریغی که همواره از خانواده کشتی و کشتی‌گیران دارند صمیمانه تشکر و قدردانی می‌کنم. امیدوارم با کسب عنوان قهرمانی تیمی جهان که با غیرت بچه‌ها و اختلاف ۵ امتیازی در روز پایانی رقم خورد، توانسته باشیم گوشه‌ای از زحمات ایشان و جامعه کشتی را جبران کنیم.

جرکنی همچنین از زحمات کادر فنی و مربیان خود تشکر کرد و بیان داشت: دست‌بوس مربی سازنده عزیزم آقای حسین شیخی هستم که سال‌ها دلسوزانه پای من ایستاد و الفبای کشتی را به من آموخت. همچنین از دکتر رنگرز و همه‌ی اعضای کادر فنی تیم ملی کمال تشکر را دارم.

وی با اشاره به نقش بی‌بدیل خانواده‌اش در این موفقیت تصریح کرد: موفقیت امروزم را مدیون لطف، اعتماد و باور قلبی خانواده‌ام هستم. از پدر و مادر عزیزم، خواهرم و برادرم که همیشه به من انگیزه و اعتمادبه‌نفس دادند بی‌نهایت سپاسگزارم. به‌ویژه پدر فداکارم که تا امروز ازخودگذشتگی‌های فراوانی برای من داشته و در سخت‌ترین شرایط همواره حامی اصلی من بوده است؛ از همین‌جا دست پرمهرش را می‌بوسم و امیدوارم توانسته باشم با این مدال گوشه‌ای از فداکاری‌هایشان را جبران کنم و خوشحالشان کرده باشم.

ملی‌پوش طلایی کشتی فرنگی کشورمان در پایان خاطرنشان کرد: برای دلاورمردان تیم ملی کشتی آزاد زیر ۲۳ سال نیز آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و امیدوارم آنها نیز همچون تیم کشتی فرنگی، با اقتدار بر سکوی قهرمانی جهان بایستند و با دست پر به میهن اسلامی بازگردند.

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