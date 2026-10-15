به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رزمایش جان‌فدایان ولایت با حضور قشرهای مختلف مردم، جوانان، پیشکسوتان و بانوان و مشارکت حدود ۱۰ هزار نفر در قالب بیش از ۳۱۳ دسته رزمی در شهرستان قائم‌شهر برگزار شد.

سرهنگ عباسپور فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه قائم‌شهر، با قدردانی از حضور مردم در این رزمایش گفت: قائم‌شهر، شهر بیش از هزار شهید، بار دیگر شاهد حضور گسترده مردم و نیرو‌های بسیج در یک رویداد میدانی بود.

وی افزود: در این رزمایش، شرکت‌کنندگان با حضور در قالب‌های مختلف، آمادگی و همبستگی خود را در دفاع از مرز‌ها و آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

فرمانده سپاه قائم‌شهر، اقتدار، هوشیاری و بازدارندگی مردمی در برابر تهدید‌های خارجی را از پیام‌های این رزمایش برشمرد و گفت: مردم این شهرستان در مقاطع حساس با آمادگی در صحنه حاضر می‌شوند و از پشتوانه‌های امنیت و آرامش کشور به شمار می‌روند.