به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، رزمایش جان فدا با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی در سراسر گیلان امروز پنجشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۵ برگزار می‌شود.

جانفدایان از اقشار مختلف مردم، در گروه‌های سنی گوناگون به‌صورت پیاده و سواره و با پوشش‌های متنوع در رزمایش «جان‌فدایان ایران» حضور خواهند داشت.

این رزمایش اکنون در رودبار ، رضوانشهر ، لشت نشا ، تالش و ماسال در حال برگزاریست.

رزمایش جانفدا در رشت مرکز استان و برخی دیگر از شهرستان‌های گیلان عصر برگزار می‌شود.