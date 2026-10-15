معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: استفاده از ابزار‌های هوش مصنوعی در آموزش مقطع ابتدایی ممنوع شده است، اما در کشور با خلأ جدی در این زمینه مواجه هستیم. در همین راستا، نخستین کتاب آموزش هوش مصنوعی بدون استفاده از ابزار و با ۱۸۰ فعالیت کانونی تولید شده است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول در این حوزه باشد.

آقای فرهاد فلاح در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما افزود: خلاقیت هدفمند، تفکر انتقادی، ژرف‌نگری و استدلال‌ورزی از جمله مؤلفه‌هایی هستند که قصه‌گویی می‌تواند به تقویت آنها کمک کند. قصه باید به کودکان بیاموزد موضوعات را از ابعاد مختلف بررسی کنند، پرسشگر باشند و از نگاه سطحی و شتاب‌زده فاصله بگیرند.

وی گفت: قصه‌ها و حکایت‌ها ظرفیت آن را دارند که ساختار ذهنی کودکان را به چالش بکشند و به آنها در شناخت مقدمات و نتایج استدلال کمک کنند.

فلاح افزود: انعطاف‌پذیری ذهنی، بردباری و تحمل ابهام و توانایی قرار گرفتن در جایگاه مخالف، سه عنصر مهم در این زمینه هستند. کودکان و نوجوانان باید بتوانند بدون تعصب با مسائل مواجه شوند، در صورت لزوم موضع خود را تغییر دهند، ابهام را تحمل کنند و استدلال‌های مخالف را درک کنند.

معاون فرهنگی کانون پرورش فکری در پایان با اشاره به برنامه این مجموعه برای بازآفرینی فعالیت‌های خود بر اساس این مؤلفه‌ها گفت: کنجکاوی و عشق به یادگیری، خلاقیت، تفکر انتقادی، ژرف‌نگری، استدلال‌ورزی، انعطاف‌پذیری ذهنی، بردباری، تحمل ابهام و درک دیدگاه مخالف، محور‌های اصلی الگوی طراحی‌شده برای پرورش فکر هستند. از ظرفیت قصه و قصه‌گویی نیز باید برای تقویت این توانایی‌ها در کودکان و نوجوانان استفاده کرد.

جشنواره قصه گویی هفته گذشته برگزیدگان خود را شناخت.