به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: تاکنون ۸۳ هزار و ۵۰۱ فقره سند برای واحد‌های مسکونی روستایی استان صادر شده که معادل ۸۷.۹۰ درصد واحد‌های مشمول است.

سید محمد موسوی افزود: میانگین کشوری صدور سند مالکیت واحد‌های مسکونی روستایی ۶۶.۵۱ درصد است.

وی اظهار داشت: بنیاد مسکن در کنار اجرای طرح‌های عمرانی در روستاها، موضوع صدور اسناد مالکیت را با هدف تثبیت مالکیت، ساماندهی اراضی و فراهم کردن زمینه توسعه و سرمایه‌گذاری در مناطق روستایی دنبال می‌کند.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان ادامه داد: در حوزه صدور سند برای واحد‌های مسکونی شهری نیز تاکنون ۹ هزار و ۵۲۹ فقره سند صادر شده که معادل ۳۷ درصد است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۱۹ درصد گزارش شده است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های روستایی استان زنجان ادامه داد: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان در مجموع ۷۱۰ روستای بالای ۲۰ خانوار و ۱۹۶ روستای زیر ۲۰ خانوار را تحت پوشش دارد.