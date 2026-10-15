چهار خبر کوتاه از سمیرم، تیران کرون، روستای رامشه جرقویه و بویین میاندشت

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ از شش خودرو اهدایی سبک و سنگین در بخش وردشت سمیرم رونمایی شد.

شهردار فتح آباد سمیرم گفت: برای خرید این شش خودرو سبک و سنگین ۳۷ میلیاد تومان هزینه شده است.

ولی الله نادری افزود این خودرو‌ها شامل سه دستگاه کمپرسی نیسان دو دستگاه کامیون و یک دستگاه ماشین آتش نشانی هستند.

بخش وردشت به مرکزیت شهر فتح آباد در شمال شهر سمیرم واقع شده است.

رویداد گردشگری و نمایشگاه دستاورد‌های روستایی بخش کرون در تیران و کرون برپا شد.

ایرج ایرانخواه بخشدار بخش کرون شهرستان تیران و کرون گفت: در این رویداد گردشگری که تا بیست و چهارم مهر دایر است، بیست و شش روستای بخش کرون توانمندی‌های خود در بخش‌های کشاورزی، گردشگری، صنایع دستی، و صنعت را به نمایش گذاشته‌اند.

این نمایشگاه در سالن ورزشی روستای افجان در کیلومتر ۲۰ محور غربی تیران به داران دایر است.

به مناسبت روز جهانی غذای سالم، جشنواره غذای سالم در مهد کودک ستاره‌های روستای رامشه جرقویه برگزار شد.

نرگس حاتمی مدیر این مرکز با اشاره به اهمیت تغذیه در دوران کودکی گفت: در این جشنواره بیش از ۲۰ نفر از والدین ۳۵ نوآموز بیش از ۱۰۰ بشقاب انواع غذای محلی، کیک، دسر، سالاد، صبحانه و میوه آرایی تهیه و ارائه کردند.

در مراسم دورهمی صمیمی سالمندان بویین میاندشت که شهروند ارشد نام گرفته‌اند، ازهمه زحمات وتلاش‌های این قشرارزشمند قدردانی شد.

دراین مراسم رضا کیخایی مدیرشبکه بهداشت ودرمان بویین میاندشت گفت: احترام به سالمندان احترام به زندگی است و سالمندان به عنوان شهروندان ارشد سرمایه‌های عظیم جامعه هستند که همواره باید مورد تکریم قرار گیرند.

دراین مراسم همچنین برنامه‌های شاد ومتنوعی برگزار شد.