ساخت و توسعه مراکز درمانی، بهسازی پادگان‌ها و منازل سازمانی، آبرسانی و جاده‌سازی در روستا‌ها و مناطق مختلف از جمله اقداماتی است که ارتش در کنار مأموریت‌های اصلی خود دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش در آئین بهره‌برداری از ۱۷ طرح بیمارستان الزهرا (س) اصفهان با مشارکت چهار ماهه قرارگاه جهادی و محرومیت‌زدایی ارتش جمهوری گفت: بخش‌های افتتاح‌شده در بیمارستان الزهرا (س) به نام شهدای نیرو‌های مسلح و شخصیت‌های اثرگذار تاریخ دفاع از ایران مزین شده‌اند و این موضوع، پیوند میان فرهنگ ایثار و خدمت‌رسانی به مردم را یادآوری می‌کند.

امیر ولی رحمان ادامه داد:نگاه امیر سرلشکر حاتمی به مسئولیت ارتش، تنها به مأموریت‌های دفاعی محدود نمی‌شود، بلکه خدمت شایسته به ملت و توجه به مردم و خانواده‌های ایرانی نیز از اولویت‌های این مجموعه است.

وی با تأکید بر اینکه سربازی را در خدمت به مردم و دفاع از سرزمین باید معنا کرد، ادامه داد: وفاداری و ولایت‌مداری یعنی در کنار مردم بودن و برای سرزمینی تلاش کردن که در آن متولد شده‌ایم، هیچ چیزی ارزشمندتر از مشاهده آرامش و خوشحالی مردم کشورمان نیست.

امیر رحمانی با اشاره به نقش نیرو‌های مسلح در دفاع از کشور افزود: ارتش در کنار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی، برای حفظ امنیت و تمامیت ارضی ایران تلاش می‌کند و این همدلی و هماهنگی در مسیر انجام مسئولیت‌های ملی، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به فعالیت‌های قرارگاه محرومیت‌زدایی و مهندسی ارتش در استان‌های مختلف کشور گفت: هزاران طرح کوچک و بزرگ در حوزه‌های عمرانی، بهداشتی و زیرساختی در نقاط مختلف ایران در حال اجراست و این اقدامات از خوزستان و هرمزگان تا استان‌های شمالی، مرکزی و مناطق دیگر کشور ادامه دارد.

فرمانده قرارگاه محرومیت‌زدایی ارتش افزود: در شرایط جنگی نیز فعالیت‌های این مجموعه متوقف نشد و نیرو‌های اجرایی ارتش به تلاش شبانه‌روزی برای تکمیل طرح‌ها و رفع نیاز‌های مناطق مختلف ادامه دادند.

وی با اشاره به اجرای طرح‌های زیرساختی در مناطق مختلف کشور گفت:

امیر رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت زینب کبری (س) و روز پرستار به کارکنان مرکز درمانی بیمارستان الزهرا (س) گفت: حضرت زینب (س) نماد صبر، استقامت و پرستاری از حقیقت در میدان دشواری‌هاست و پرستاران نیز با تأسی از این الگو، در سخت‌ترین شرایط در کنار بیماران می‌مانند.