به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اجرای طرح آموزش کمک‌های اولیه در مدارس و با هدف ارتقای سطح آگاهی دانش‌آموزان در مواجهه با حوادث و شرایط اضطراری، کلاس آموزشی احیای قلبی و ریوی (CPR) توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در شهرستان چالدران برگزار شد.

در این کلاس آموزشی، دانش‌آموزان با اصول اولیه کمک‌های اولیه، نحوه تشخیص شرایط اورژانسی، اهمیت تماس به‌موقع با اورژانس ۱۱۵ و اقدامات اولیه در مواجهه با ایست قلبی و تنفسی آشنا شدند.

کارشناسان اورژانس ۱۱۵ در این برنامه آموزشی، ضمن تشریح اهمیت یادگیری مهارت‌های امدادی، بر نقش مؤثر آموزش دانش‌آموزان در ترویج فرهنگ ایمنی و امدادرسانی در خانواده و جامعه تأکید کردند.

اجرای طرح آموزش کمک‌های اولیه در مدارس، گامی مؤثر در راستای افزایش آمادگی دانش‌آموزان برای مواجهه با حوادث، ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه سازی فرهنگ کمک به همنوع است مهارت‌هایی که فراگیری آن‌ها میتواند در شرایط بحرانی به حفظ جان افراد کمک کند

اورژانس ۱۱۵با اجرای برنامه‌های آموزشی در مدارس در مسیر آگاهی نسل آینده و ترویج فرهنگ پیشگیری و امدادرسانی گام برمیدارد.