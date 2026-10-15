رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز از خرید و ذخیره‌سازی نزدیک به ۶ هزار تن مرغ مازاد مرغداران در سردخانه‌های استان با هدف حمایت از تولیدکنندگان و مدیریت بازار خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز ، عبدالرضا بازدار گفت: با کاهش قیمت مرغ، شرکت پشتیبانی امور دام کشور و استان، خرید حمایتی این محصول را بر اساس نرخ‌های مصوب در دستور کار قرار داده‌اند.

وی افزود: تاکنون نزدیک به ۶ هزار تن مرغ مازاد خریداری و در سردخانه‌های استان ذخیره شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی البرز با اشاره به آمادگی استان برای آغاز سال زراعی جدید گفت: نهاده‌های موردنیاز کشاورزان، از جمله کود، بذر و سم، پیش‌بینی شده است.

وی همچنین از افزایش حدود ۲۰ درصدی خرید تضمینی گندم استان در سال گذشته نسبت به سال پیش از آن خبر داد.