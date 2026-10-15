کودکان و نوجوانان استان چهارمحال و بختیاری در خیابان کودک شهرکرد دیوارنگاری به طول ۳۵ متر با موضوع مقاومت تا ظهور خلق کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گفت: در این برنامه کودکان و نوجوانان با حضور فعال، نقاشی‌های دیواری را با هدف آموزش و آشنایی با حوزه مقاومت خلق کردند.

واحد افزود: این نقاشی‌های دیواری با سیر داستانی از مبارزات مردم استان پیش از انقلاب، مقابله با استبداد، دوران دفاع مقدس، پیشرفت‌های علمی کشور، جنگ ۱۲ روزه و نهایتاً امید به ظهور امام زمان (عج) همراه است.