روابط عمومی سازمان منطقه آزاد کیش، اعلام کرد: جشن میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، روز جمعه ۲۴ مهر، در مسجد حضرت زینب (س) کیش برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جشن میلاد حضرت زینب کبری (سلام‌الله‌علیها)، با حضور قشرهای مختلف مردم در مسجد حضرت زینب (س) برگزار می شود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حسن ملک‌محمدی، مشاور رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کشور، سخنران مراسم و مهدی اکبری، نیز در این مراسم مولودی‌خوانی می کند.

مراسم جشن میلاد حضرت زینب (س) با حضور قشرهای مختلف مردم و مسئولان منطقه آزاد کیش پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء در مسجد حضرت زینب (س) برگزار خواهد شد.