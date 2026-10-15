مدیرکل انتقال خون فارس با اشاره به کاهش مراجعات مردمی هم‌زمان با در پیش بودن فصل سرما از عموم شهروندان، به‌ویژه دارندگان گروه‌های خونی منفی، خواست تا برای تأمین فرآورده‌های حیاتی بیماران در اسرع وقت به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مجید اکبرزاده مدیرکل انتقال خون استان فارس با اشاره به کاهش مراجعات مردمی هم‌زمان با در پیش بودن فصل سرما، با صدور فراخوانی گسترده از عموم شهروندان، به‌ویژه دارندگان گروه‌های خونی منفی، خواست تا برای تأمین فرآورده‌های حیاتی بیماران در اسرع وقت به پایگاه‌های انتقال خون مراجعه کنند.

او با اعلام این فراخوان اظهار کرد: با تغییر شرایط جوی، کاهش دما و کوتاه شدن روزها، همه‌ساله شاهد افت مراجعات اهداکنندگان هستیم؛ این در حالی است که نیاز مراکز درمانی و بیماران به خون و فرآورده‌های خونی نیازی دائمی و لحظه‌ای است و هیچ‌گونه وقفه‌ای نمی‌پذیرد.

اکبرزاده با تأکید بر وضعیت ذخایر گروه‌های مختلف خونی تصریح کرد: در حال حاضر اولویت مراجعه با تمامی گروه های خونی منفی بویژه گروه خونی O منفی و A مثبت است. با این حال، پایگاه‌های انتقال خون استان با آغوش باز پذیرای تمامی اهداکنندگان با هر گروه خونی هستند.

مدیرکل انتقال خون استان فارس با یادآوری موقعیت ویژه فارس به عنوان قطب پزشکی و پیوند عضو جنوب کشور خاطرنشان کرد: استان فارس یکی از پرمصرف‌ترین استان‌های کشور در زمینه مصرف فرآورده‌های خونی است. وجود خیل عظیم بیماران خاص نظیر تالاسمی و هموفیلی، عمل‌های جراحی پیشرفته و پیوند اعضا، بیماران سرطانی، سوانح جاده‌ای و نوزادان نیازمند به تعویض خون، ایجاب می‌کند که ذخایر خونی استان همواره در مرز پایداری و اطمینان قرار داشته باشد.

اکبرزاده با تأکید بر شعار «پایداری ذخایر خونی، با اهدای خون مستمر»، افزود: عمر فرآورده‌هایی مانند پلاکت بسیار محدود (تنها حدود ۳ تا ۵ روز) است؛ بنابراین ذخیره‌سازی طولانی‌مدت برخی محصولات امکان‌پذیر نیست و فقط حضور مستمر و منظم ایثارگران سلامت می‌تواند زنجیره نجات بیماران را زنده نگه دارد.

او همچنین بر مشارکت پررنگ‌تر جوانان و بانوان در این امر خداپسندانه تأکید کرد و گفت: تمامی فرآیند‌های خون‌گیری با رعایت کامل استاندارد‌های بهداشتی، تجهیزات کاملاً استریل و یک‌بارمصرف و زیر نظر کادر مجرب پزشکی انجام می‌شود و هیچ‌گونه خطری اهداکننده را تهدید نمی‌کند.

مدیرکل انتقال خون فارس در پایان یادآور شد: تمامی هم‌استانی‌های نوعدوست در بازه سنی ۱۸ تا ۶۰ سال (اهداکنندگان مستمر تا ۶۵ سال) با وزن حداقل ۵۰ کیلوگرم، می‌توانند با همراه داشتن کارت ملی به مراکز ثابت و سیار انتقال خون در شیراز و شهرستان‌های استان مراجعه کنند و با اهدای یک واحد خون، نجات‌بخش جان حداقل ۳ بیمار نیازمند باشند.