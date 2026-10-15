به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرد ۳۹ ساله گرفتار در ارتفاعات سیه باز خوی با تلاش نجاتگران هلال احمر نجات یافت.

مدیر‌عامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی گفت: گزارشی مبنی بر گرفتاری و مصدومیت ۱ نفر در ارتفاعات روستای سیه باز شهرستان خوی دریافت کردیم و بلافاصله تیم پایگاه امدادونجات ایواوغلی هلال‌احمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام و عملیات جست‌و‌جو و نجات را آغاز کردند.

حمید محبوبی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به فرد مصدوم گرفتار شده، اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی را انجام داده و او به مرکز درمانی منتقل شد.