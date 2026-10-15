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با تلاش نجاتگران هلال احمر؛ مرد گرفتار در ارتفاعات روستای سیه باز شهرستان خوی نجات یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مرد ۳۹ ساله گرفتار در ارتفاعات سیه باز خوی با تلاش نجاتگران هلال احمر نجات یافت.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی گفت: گزارشی مبنی بر گرفتاری و مصدومیت ۱ نفر در ارتفاعات روستای سیه باز شهرستان خوی دریافت کردیم و بلافاصله تیم پایگاه امدادونجات ایواوغلی هلالاحمر شهرستان خوی به محل حادثه اعزام و عملیات جستوجو و نجات را آغاز کردند.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران پس از دسترسی به فرد مصدوم گرفتار شده، اقدامات اولیه و پیشبیمارستانی را انجام داده و او به مرکز درمانی منتقل شد.