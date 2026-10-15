آئین تکریم جمعی از برادران و خواهران اهل سنت به پاس حضور و همراهی در اجتماعات شبانه با حضور آیت الله نورمفیدی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گرگان برگزار شد.

تکریم جمعی از برادران و خواهران اهل سنت به پاس حضور و همراهی در اجتماعات شبانه

تکریم جمعی از برادران و خواهران اهل سنت به پاس حضور و همراهی در اجتماعات شبانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان در این مراسم با قدردانی از حضور مستمر مردم در این اجتماعات، حفظ نظام اسلامی را از واجبات الهی دانست و با اشاره به تفاوت جنگ قدرت و جنگ عقیده، بر ضرورت ایستادگی، بصیرت و حفظ وحدت در برابر دشمنان تأکید کرد.

آیت الله سید کاظم نور مفیدی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و پایداری در برابر فشارهای دشمنان، ابراز امیدواری کرد که ملت ایران با تکیه بر ایمان، بصیرت و همبستگی، مسیر پیش‌روی خود را با موفقیت طی می کند.

وی اضافه کرد: جنگ قدرت با جنگ عقیده تفاوت دارد، در جنگ قدرت، تجهیزات و فناوری نظامی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند، اما در جنگ عقیده، ایمان، باور و اراده ملت‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این مراسم از جمعی برادران و خواهران اهل سنت تجلیل و قدردانی شد.

