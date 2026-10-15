به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بر اساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج کم دامنه تراز میانی جو، طی امروز و در برخی ساعات شاهد افزایش ابر و بارش‌های پراکنده و وزش باد در برخی نقاط استان خواهیم بود.

با تقویت امواج بارشی، طی روز جمعه بر گستره بارش‌ها در استان افزوده شده و در برخی نقاط رگبار‌های متناوب باران همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش بینی می‌شود.

با خروج امواج بارشی از منطقه از اواخر وقت روز شنبه بتدریج از شدت ناپایداری‌های جوی در استان کاسته خواهد شد و تا اواسط هفته آینده شرایط نسبتا پایدار جوی بر استان حاکم خواهد شد.

از نظر دمایی نیز جنوبی شدن جریانات در منطقه سبب افزایش نسبی دما در استان شده است که تا اوایل هفته آینده ادامه خواهد داشت.