برنامه «دکتر سلام»، با موضوع تدابیر طب ایرانی برای تقویت سیستم ایمنی و «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶»، از شبکه‌های آموزش و ورزش پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، برنامه «دکتر سلام» امروز با موضوع تدابیر طب ایرانی برای تقویت سیستم ایمنی با اجرای دکتر محمد طهماسبی از شبکه آموزش پخش می شود.

دکتر الهام پارسا متخصص طب ایرانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به تدابیر طب ایرانی برای تقویت سیستم ایمنی می‌پردازد.

برنامه «دکتر سلام» به تهیه‌کنندگی بابک حسن‌زاده، هر روز ساعت ۱۳ با موضوعات پزشکی پخش می‌شود.

ویژه‌برنامه تلویزیونی «دهکده آسیایی، بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» همزمان با آغاز رسمی این رقابت‌ها و مراسم افتتاحیه، از یکشنبه ۲۶ مهر، از شبکه ورزش پخش می شود. این برنامه تا ۲ آبان‌ پایان بازی‌های پاراآسیایی، در قالب برنامه‌ای جامع و زنده، به پوشش مسابقات، گزارش‌های میدانی، اخبار، تحلیل‌ها و گفت‌و‌گو با قهرمانان و مدال‌آوران این رویداد اختصاص خواهد داشت.

ویژه‌برنامه تلویزیونی «دهکده آسیایی، با هدف فراهم کردن امکان دنبال کردن رقابت‌های ورزشکاران ایران و سایر کشور‌های شرکت‌کننده در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا طراحی شده است و تلاش می‌کند با پوشش گسترده مسابقات و انعکاس آخرین اخبار و نتایج، مخاطبان شبکه ورزش را در جریان مهم‌ترین اتفاقات این رویداد قرار دهد.

این ویژه برنامه در طول برگزاری مسابقات، هر روز از ساعت ۴ بامداد تا ۱۶، در دو بخش زنده روی آنتن خواهد رفت. در این دو بخش، ضمن پخش و پوشش رقابت‌های مختلف، گزارش‌های زنده، آخرین نتایج، اخبار روز، گفت‌و‌گو‌های مرتبط با مسابقات و عملکرد ورزشکاران مورد توجه قرار می‌گیرد.

یکی از ویژگی‌های این ویژه‌برنامه، حضور جمعی از مجریان شبکه ورزش و تغییر مجریان در بخش‌های مختلف برنامه است. به این ترتیب، مخاطبان در طول ساعات پخش روزانه با چهره‌های مختلف شبکه همراه خواهند بود و بخش‌های گوناگون «دهکده آسیایی بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» را دنبال خواهند کرد.

در کنار پوشش روزانه مسابقات، یک بخش ویژه شبانه نیز برای مخاطبان در نظر گرفته شده است که به تحلیل و بررسی مهم‌ترین اتفاقات بازی‌های پاراآسیایی اختصاص دارد. در این بخش، نتایج و عملکرد ورزشکاران و تیم‌ها، مدال‌های کسب‌شده، رویداد‌های مهم روز و اتفاقات قابل توجه مسابقات بررسی می‌شود. همچنین با حضور قهرمانان، مدال‌آوران و چهره‌های شاخص ورزش کشور، ابعاد مختلف رقابت‌ها و عملکرد ورزشکاران مورد بحث و تحلیل قرار خواهد گرفت.

حضور قهرمانان و مدال‌آوران در بخش شبانه، فرصتی برای مرور مسیر موفقیت ورزشکاران، بررسی شرایط رقابت‌ها و شنیدن روایت‌های آنان از تجربه حضور در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا فراهم می‌کند، بخشی که تلاش خواهد کرد علاوه بر اطلاع‌رسانی، مخاطبان را با تلاش‌ها، دستاورد‌ها و تجربه‌های ورزشکاران پاراآسیایی کشورمان بیشتر آشنا کند.

بخش ویژه خبری نیز از دیگر قسمت‌های این برنامه خواهد بود که جدیدترین اخبار، نتایج، جدول مدالی و رویداد‌های مهم بازی‌های پاراآسیایی ناگویا را پوشش می‌دهد تا مخاطبان بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن از وضعیت رقابت‌ها و عملکرد کاروان‌های ورزشی مطلع شوند.

همچنین بخش ویژه تعاملی «دهکده بازی‌های پاراآسیایی ناگویا ۲۰۲۶» با هدف برقراری ارتباط مستقیم با مخاطبان طراحی شده است. بینندگان می‌توانند در جریان پخش برنامه، دیدگاه‌ها و نظرات خود را درباره مسابقات و عملکرد ورزشکاران مطرح کنند، در نظرسنجی‌ها مشارکت داشته باشند و عکس‌ها و فیلم‌های خود را برای برنامه ارسال کنند. این بخش با فراهم کردن زمینه مشارکت مخاطبان، تلاش می‌کند ارتباطی دوطرفه میان بینندگان و عوامل برنامه ایجاد کند.

تهیه‌کنندگی این ویژه‌برنامه بر عهده ناصر عالمی، سردبیری آن بر عهده مجتبی خشایارفرد و کارگردانی هنری آن بر عهده یاسر عالمی است.