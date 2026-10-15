پلیس فتا جویبار پس از شکایت یک شهروند درباره برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، وجه ۲۶ میلیارد ریالی را شناسایی و به مالک آن بازگرداند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده انتظامی شهرستان جویبار از بازگشت ۲۶ میلیارد ریال وجه به حساب بانکی صاحب آن با پیگیری پلیس فتا خبر داد.

سرهنگ عبدالله اکبری گفت: در پی مراجعه یکی از شهروندان و اعلام برداشت غیرمجاز از حساب بانکی، موضوع به‌صورت فوری در دستور کار پلیس فتا فرماندهی انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با انجام اقدامات تخصصی و پیگیری‌های فنی، موفق شدند وجه موردنظر را شناسایی و به حساب مالک آن بازگردانند.

فرمانده انتظامی جویبار با قدردانی از تلاش کارشناسان پلیس فتا، از شهروندان خواست در صورت مشاهده برداشت مشکوک، فیشینگ، کلاهبرداری اینترنتی یا سوءاستفاده مالی، موضوع را در سریع‌ترین زمان از طریق مراجع انتظامی یا شماره ۰۹۶۳۸۰ به پلیس فتا گزارش کنند.