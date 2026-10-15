مدیرکل بهزیستی استان البرز از پیگیری اجرای مصوبات مناسب‌سازی و امکان معرفی دستگاه‌های متخلف به مراجع ذی‌ربط خبر داد و تأکید کرد: دسترس‌پذیری خدمات دیجیتال برای افراد دارای معلولیت نیز باید در کنار رفع موانع فیزیکی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، وجیهه محمدی‌فلاح در گفت‌وگوی زنده با بخش خبری ۲۰ صدا و سیمای البرز ، با اشاره به مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در حوزه مناسب‌سازی گفت : اجرای مصوبات و پیگیری تکالیف قانونی دستگاه‌ها از وظایف دبیرخانه مناسب‌سازی است و در صورت کوتاهی یا ترک فعل، امکان معرفی دستگاه‌های مسئول به مراجع ذی‌ربط وجود دارد.

وی افزود: ستادها و کمیته‌های مناسب‌سازی در سطوح ملی، استانی و شهرستانی فعالیت می‌کنند. ریاست این ستادها در استان بر عهده استاندار و در شهرستان‌ها بر عهده فرمانداران است و بهزیستی مسئولیت دبیری آن‌ها را بر عهده دارد.

محمدی‌فلاح با تأکید بر ضرورت نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها تصریح کرد: برگزاری منظم جلسات به‌تنهایی کافی نیست و پیگیری مصوبات و بررسی میزان اجرای تعهدات دستگاه‌های مسئول باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرکل بهزیستی البرز همچنین توسعه دسترس‌پذیری دیجیتال را یکی از الزامات مناسب‌سازی دانست و گفت: اقدامات این حوزه نباید صرفاً به اصلاح معابر، ساختمان‌ها و فضاهای عمومی محدود شود؛ بلکه سامانه‌ها و خدمات الکترونیکی نیز باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که افراد دارای معلولیت بتوانند از آن‌ها استفاده کنند.

وی با اشاره به نیاز افراد نابینا و کم‌بینا به ابزارهای دسترس‌پذیر افزود: استفاده از سامانه‌های گویا و فناوری‌های کمکی می‌تواند امکان دسترسی این افراد به اطلاعات و خدمات دیجیتال را افزایش دهد.

محمدی‌فلاح با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در استان هنوز پاسخگوی همه نیازها نیست، خاطرنشان کرد: رفع موانع تردد و دسترسی افراد دارای معلولیت مستلزم اجرای دقیق قوانین و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

بر اساس این اظهارات، اجرای مصوبات مناسب‌سازی، پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و دسترس‌پذیر کردن خدمات دیجیتال از محورهای اصلی پیگیری این موضوع در استان البرز است.