دادستان عمومی و انقلاب مشهد گفت: شهردار یکی از شهر‌های تابعه شهرستان درگز، ۴ عضو شورای شهر، ۱۱ کارمند و یک کارشناس رسمی به اتهامات اختلاس، رشوه و جعل اسناد تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند و ۸ نفر روانه زندان شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، حسن همتی فر، با اعلام این خبر گفت: تحقیقات اولیه و مستندات ارائه شده در پرونده حاکی از آن است که متهمان با سوءاستفاده از جایگاه شغلی و اداری خود، دست به اقدامات مجرمانه گسترده‌ای زده‌اند.

وی افزود: اتهامات این افراد شامل اختلاس، دریافت رشوه، تهیه و تنظیم گزارش خلاف واقع، مداخله غیرقانونی در معاملات شهرداری، جعل اسناد و سایر جرایم مرتبط است که ضربات جبران‌ناپذیری به پیکره اقتصاد شهری و اعتماد عمومی وارد کرده است.

همتی فر تاکید کرد؛ با تشکیل پرونده قضایی و تفهیم اتهام به متهمان، با توجه به نوع و میزان جرایم ارتکابی و لزوم دسترسی به ابعاد کامل پرونده، متهمان پس از طی مراحل قانونی در اقدامی ضربتی و هماهنگ ظرف چند ساعت توسط پلیس مقتدر انتظامی دستگیر و به دستگاه قضائی معرفی و با صدور قرار‌های تامین کیفری متناسب، تعداد ۸ نفر روانه زندان و ۹ نفر نیز با قید وثیقه تا زمان صدور حکم آزاد شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد، بار دیگر بر عزم جدی دستگاه قضا در برخورد قاطع با گلوگاه‌های فساد تأکید کرد و گفت: حمایت از مدیران پاکدست و خدوم در کنار نظارت سخت‌گیرانه بر عملکرد نهاد‌های خدماتی، خط مشی دائمی سیستم قضایی در صیانت از حقوق شهروندان خواهد بود.

وی بیان کرد : جزئیات تکمیلی این پرونده پس از اتمام تحقیقات و صدور کیفرخواست متعاقباً به اطلاع عموم خواهد رسید.