به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بر اساس اعلام مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان ابرکوه ، بیش از ۳۰ مورد تخلف مرتبط با ساخت‌وساز‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی شناسایی شد، پس از صدور اخطاریه‌های قانونی، پرونده‌های مربوط برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ابرکوه در مانور عملیاتی یک‌روزه «طرح حکاک»، بر پیگیری قانونی تخلفات تغییر کاربری اراضی کشاورزی، صیانت از حقوق عمومی و برخورد با متخلفان تأکید کرد.

طرح حکاک با هدف شناسایی به‌موقع تغییر کاربری‌های غیرمجاز، جلوگیری از گسترش ساخت‌وساز‌های خلاف قانون و تقویت نظارت میدانی بر اراضی کشاورزی اجرا می‌شود؛ اقدامی که حفاظت از زمین‌های مولد کشاورزی و صیانت از ظرفیت‌های تولید و امنیت غذایی را دنبال می‌کند.