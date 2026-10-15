به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،محمدجعفر قائم‌پناه در سومین روز سفر استانی به آذربایجان شرقی در آیین افتتاح طرح های صنعت آب برق استان با اشاره به ناترازی‌های آب و برق گفت: به دلیل کم‌بارشی به‌ویژه در شهر‌هایی مانند تبریز، تهران و برخی دیگر از شهر‌های بزرگ کشور با مشکلاتی در تامین آب مواجه بودیم که خوشبختانه با لطف الهی و تدبیر مدیران مردم کمبود آب را احساس نکردند.

وی با تاکید بر اهمیت موضوع فاضلاب و تصفیه آن افزود: راه اندازی شبکه فاضلاب و تصفیه‌خانه‌ها از مسائل جدی زیست‌محیطی و از مطالبات اصلی مردم در همه شهرهاست. اگر فاضلاب شهری تصفیه نشود، به آب‌های زیرزمینی نفوذ می‌کند و از آنجا که ناچاریم از چاه‌های اطراف برای تامین آب برداشت کنیم، این مسئله می‌تواند مشکلات بهداشتی و حتی خطر بروز بیماری‌های مختلف را به دنبال داشته باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور تصفیه‌خانه‌ها را از زیرساخت‌های مهم توسعه دانست و افزود: هرچند مردم ممکن است به‌صورت ظاهری این زیرساخت‌ها را نبینند، اما اهمیت بسیاری دارند. فاضلاب می‌تواند هم منشا زیان و هم منشا سود باشد.

وی یادآور شد: پراکندگی فاضلاب در سطح شهر یا نفوذ آن به زیر زمین قطعاً آلودگی ایجاد می‌کند، اما همین فاضلاب در صورت تصفیه اصولی قابلیت استفاده مجدد دارد.

قائم‌پناه ادامه داد: آب حاصل از تصفیه فاضلاب دست کم در مصارف صنعتی و کشاورزی به‌ویژه برای آبیاری درختان غیرمثمر می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به اهمیت برق در زندگی امروز مردم اظهار کرد: زندگی امروز ما بدون برق امکان‌پذیر نیست و در ساعات اوج مصرف با کمبود حدود ۶ تا ۷ هزار مگاوات برق مواجه هستیم.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد که با اقداماتی که دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و انرژی خورشیدی آغاز کرده و پیگیری می‌کند این مشکل جدی برطرف شود.

وی با اشاره به افزایش ظرفیت تولید برق از محل انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: در طول دو سال گذشته، بیش از ۶ هزار و ۲۰۰ مگاوات برق از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده است. البته این تنها بخشی از افزایش ظرفیت تولید برق کشور بوده و ظرفیت‌های دیگری نیز به شبکه برق اضافه شده است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه میزان خاموشی‌ها طی امسال نسبت به سال گذشته کاهش یافت افزود: این کاهش در شرایطی اتفاق افتاده که حملات دشمن نیز صورت گرفته بود.

قائم‌پناه با برشمردن مزایای انرژی‌های تجدیدپذیر به‌ویژه انرژی خورشیدی گفت: نخستین مزیت این انرژی‌ها آن است که برخلاف نیروگاه‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی مانند نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و گازی از سوخت فسیلی استفاده نمی‌کنند و انرژی مورد نیاز خود را از خورشید تامین می‌کنند.

وی همچنین با تاکید بر اهمیت انرژی خورشیدی از منظر پدافند غیرعامل اظهار کرد: به نظر من، انرژی خورشیدی از این نظر اهمیت بسیاری دارد زیرا اگر یک نیروگاه مورد حمله قرار بگیرد یک منطقه را خاموش نمی‌کند. این نوع انرژی هم از نظر زیست‌محیطی و هم از نظر پدافند غیرعامل و پایداری شبکه می‌تواند کمک بسیاری به کشور کند.

قائم‌پناه ابراز امیدواری کرد که تلاش‌های دولت در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر به‌گونه‌ای پیش برود که در سال آینده خاموشی نداشته باشیم یا دست‌کم میزان خاموشی‌ها به حداقل برسد.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود درباره به طرح های افتتاح‌ شده گفت: طرح هایی که امروز افتتاح می‌کنیم در مجموع حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان هزینه داشته‌اند و در قالب دو طرح فاضلاب و ۱۰ طرح برق به بهره‌برداری رسیدند.