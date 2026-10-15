کارشناس هواشناسی ایلام با اشاره به پایداری جو استان طی امروز و فردا، از آغاز رگبار‌های نقطه‌ای از اواخر جمعه و کاهش ۵ درجه‌ای دما از هفته آینده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ساسان رستمی» کارشناس هواشناسی استان ایلام گفت: با توجه به بررسی آخرین نقشه‌ها، جو استان طی امروز و فردا پایدار است و دمای هوا تغییر قابل‌توجهی ندارد.

وی افزود: دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه بیشتر از نرمال است و از اواخر روز جمعه و طی روز شنبه به‌دلیل ناپایداری ضعیف، احتمال رگبار‌های پراکنده و نقطه‌ای در استان وجود دارد.

رستمی اضافه کرد: این بارش‌های نقطه‌ای تا اواسط هفته به‌ویژه در ارتفاعات استان تداوم می‌یابد.

وی با اشاره به روند کاهشی دما در هفته آینده گفت: این کاهش با شیب ملایمی آغاز می‌شود و از اواسط تا اواخر هفته محسوس‌تر می‌شود و به ۴ تا ۵ درجه می‌رسد.