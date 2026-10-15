واحد ارشاد قضایی بمنظور ارائه خدمات مشاوره حقوقی و راهنمایی در این زمینه، در محل دادگستری شهرستان بستک راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، رئیس حوزه قضایی شهرستان بستک گفت: واحد ارشاد قضایی روز‌های سه‌شنبه هر هفته از ساعت ۱۰ صبح تا دوازده آماده ارائه خدمات به مراجعه‌کنندگان است.

سیامک ابراهیمی افزود: خدمات این واحد شامل؛ ارائه مشاوره حقوقی و معرفی وکیل رایگان، راهنمایی شهروندان در امور قضایی و پیگیری پرونده‌ها است.

وی گفت: این خدمات با همکاری وکلای پایه یک دادگستری و با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به مشاوره‌های حقوقی و خدمات قضایی ارائه می‌شود.

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