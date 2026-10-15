مدیر عامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گفت: قصه‌گو باید با شجاعت، هم مظلومیت کودکان را به تصویر بکشد و هم عاملان جنایت را معرفی کند.

آقای حامد علامتی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما افزود: کودکان شهید، کودکانی که دوست داشتند قصه بشنوند و رؤیا‌های خود را در جهان قصه‌ها دنبال کنند، اما دشمنان ما، آمریکا و اسرائیل، رؤیا‌های آنان را در همان آغاز زندگی از بین بردند.

وی افزود: ما در حوزه قصه‌گویی و این هنر ارزشمند و ابزار تربیتی، نباید فقط به مظلومیت کودکان میناب بپردازیم؛ هرچند این مظلومیت خود موضوع قصه‌های بسیاری است. در کنار روایت رنج و مظلومیت این کودکان عزیز، باید به جنایتی هم که آمریکا و اسرائیل مرتکب شده‌اند، بپردازیم.

علامتی گفت: شجاعت و حریت قلم قصه‌گو و نویسنده اقتضا می‌کند که هم مظلومیت کودکان را به نمایش بگذارد و هم عاملان این جنایت را معرفی کند. قصه‌گویی و نویسندگی زمانی ارزشمند است که بتواند در روزگار ما، عاملان این جنایت را نیز به تصویر بکشد. به همین دلیل، در روایت این وقایع باید دقت لازم را داشته باشیم.

وی افزود: هر یک از این کودکان، قصه‌ای برای خود دارند. نام این کودکان و شهدای عزیز باید برای همیشه در حافظه این سرزمین باقی بماند. ما در قبال پاسداری از کودکان و آینده فرزندان ایران مسئولیم.

مدیرعامل کانون پرورش فکری افزود: ما از گذشته نیز آموخته‌ایم که می‌توان با زبان قصه و به شکلی هنرمندانه، مفاهیم را برای نسل جدید بازگو کرد. قصه‌ای که رئیس‌جمهور محترم پس از پایان مراسم روایت کردند، نشان داد که یک مفهوم اجتماعی، هنگامی که در قالب قصه بیان می‌شود، می‌تواند از زمان و مکان عبور کند و مرز‌ها را بشکند.

وی گفت: امروز گرد هم آمده‌ایم تا درباره همین ظرفیت قصه‌گویی گفت‌و‌گو کنیم؛ اینکه قصه چگونه در ذهن کودک و مخاطب شکل می‌گیرد و چگونه به او کمک می‌کند درباره رفتار انسان‌ها بیندیشد. از کجا می‌توانیم تشخیص دهیم که یک قصه به‌درستی به رشد کودک کمک می‌کند؟ هر کاری که انجام می‌دهیم، باید در نهایت به رشد کودک و مخاطب یاری برساند.

علامتی افزود: آنان این هنر را در پرورش نسل جدید مهم می‌دانستند. در آثار و سخنان آنان نیز می‌توان اهمیت قصه را در تربیت و رشد فکری کودکان مشاهده کرد. این نگاه، مسئولیت بزرگی بر دوش ما می‌گذارد. قصه‌گویی تربیتی، مانند کاشتن بذر است؛ کاری که باید با شناخت زمین، صبوری و مراقبت انجام شود. کودک باید در شخصیت‌ها و رخداد‌های قصه، فرصتی برای فهم حقیقت پیدا کند. انتخاب‌ها و تجربه‌های شخصیت‌ها باید امکان اندیشیدن را برای او فراهم کنند و حاصل این فرایند بتواند امید را در دلش زنده نگه دارد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، گفت: هدف قصه تنها رسیدن به یک نتیجه از پیش تعیین‌شده نیست. گاهی ارزشمندترین اتفاق در جریان روایت، پرسشی است که در ذهن مخاطب شکل می‌گیرد. چه‌بسا نقطه اوج کار ما نه در پاسخ نهایی، بلکه در همان پرسشی باشد که کودک با آن روبه‌رو می‌شود. در مبانی دینی نیز به این نسبت میان روایت و تفکر توجه شده است و در قرآن کریم تعبیر «لَعَلَّهُمْ یَتَفَکَّرُونَ» بر اندیشیدن تأکید دارد. این تعبیر، ما را به تأمل درباره پیوند روایت و تفکر فرامی‌خواند.

وی افزود: نام کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز بر همین مأموریت تأکید دارد: پرورش فکر. قصه ابزاری هنری و تربیتی است که باید به تحقق این مأموریت کمک کند. وقتی کودک قصه‌ای را می‌شنود یا فیلمی را می‌بیند، گاهی خود را جای یکی از شخصیت‌ها می‌گذارد و از منظر او به رویداد‌ها نگاه می‌کند. ممکن است از خود بپرسد چرا یک شخصیت رفتاری بهتر از دیگری دارد یا چرا اتفاقی به شیوه‌ای خاص رخ داده است. همین پرسش‌هایی که در ذهن کودک شکل می‌گیرند، بخشی از فرایند تفکر و یادگیری او هستند.

علامتی گفت: راهبری مربی در قصه‌گویی بسیار مهم است و پژوهش‌های دانشگاهی این رویداد نیز باید به همین موضوع بپردازند. پیام اخلاقی قصه باید در رفتار کودک نمود پیدا کند؛ زیرا پرورش فکر در نهایت خود را در رفتار نشان می‌دهد.

مدیرعامل کانون پرورش فکری گفت: این پژوهش نشان می‌داد قصه می‌تواند به بهبود استدلال و توانایی در نظر گرفتن دیدگاه‌های مختلف کمک کند. این یافته‌ها پیام عملی مهمی برای ما دارند: کار قصه‌گو با گفتن آخرین جمله قصه تمام نمی‌شود؛ گاهی مهم‌ترین بخش کار از پرسشی آغاز می‌شود که کودک پس از شنیدن قصه مطرح می‌کند. ما باید مربیانی تربیت کنیم که به این پرسش‌ها توجه داشته باشند.

وی افزود: بخش علمی جشنواره قصه‌گویی باید پژوهشگر را در کنار مربی قرار دهد تا این دو بتوانند به درک بهتری

از دنیای کودک برسند؛ تردید‌های او را هنگام مواجهه با واقعیت ببینند، سکوتش را بشنوند و دریابند چه روایتی در ذهن او شکل می‌گیرد. پژوهشگران با تکیه بر دانش، تجربه، پرسش‌های دقیق، روش‌های معتبر و بررسی شواهد می‌توانند به این هدف کمک کنند. دانشگاه، همان‌طور که با صنعت ارتباط برقرار می‌کند تا آموخته‌های علمی در میدان تجربه به کار گرفته شوند، باید ارتباط خود را با فرهنگ و عرصه قصه‌گویی نیز گسترش دهد.

علامتی گفت: باید یافته‌های آنها به کارگاه‌های مرکز تربیت مربی راه پیدا کند. پژوهش باید به ما کمک کند قصه‌های مناسب‌تری انتخاب کنیم و بدانیم چه پرسش‌ها و شیوه‌های روایی‌ای برای کودکان مؤثرتر هستند.

وی افزود: یکی از دلایل تصمیم ما برای دوره‌های آینده جشنواره، اختصاص فرصت و تمرکز بیشتر به بخش علمی و بخش اجراست. جشنواره از این پس به‌صورت دوسالانه برگزار می‌شود؛ به این معنا که یک سال به فعالیت‌های علمی و پژوهشی اختصاص می‌یابد و سال دیگر بر بخش اجرایی تمرکز خواهد داشت. هدف این است که بخش علمی بتواند با تکیه بر دانش روز، ارزش افزوده‌ای دقیق و مستند به بخش اصلی جشنواره اضافه کند. بخش علمی باید یکی از ارکان اصلی جشنواره باشد، نه بخشی حاشیه‌ای، به همین دلیل لازم است یافته‌های پژوهشی به ارتقای کیفیت اجرا‌ها و انتخاب آثار کمک کنند.

جشنواره قصه گویی هفته گذشته برگزیدگان خود را شناخت.

این برگزیدگان در بخش‌های علمی معرفی شدند.