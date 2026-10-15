سرپرست پلیس راهور کیش، گفت: حواس‌پرتی، توجه نداشتن به جلو ناشی از استفاده تلفن همراه و تجهیزات الکترونیکی، عامل مهم وقوع تصادف وسایل نقلیه در کیش است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سرگرد مهدی شهیدی با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، از موتورسواران خواست با استفاده از کلاه ایمنی، بررسی سلامت فنی وسیله نقلیه و پرهیز از رفتار‌های پرخطر، از جان خود و دیگران در معابر محافظت کنند.

او افزود: برخورداری از گواهینامه رانندگی، نخستین شرط استفاده قانونی از موتورسیکلت های برقی و بنزینی است و موتورسواران باید پیش از حرکت، از سالم بودن ترمزها، وضعیت مناسب لاستیک‌ها و عملکرد صحیح چراغ‌های جلو، عقب و ترمز اطمینان حاصل کنند تا هنگام تردد، به‌ویژه تاریکی هوا، دچار حادثه نشوند.

سرپرست پلیس راهور کیش، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی و عرضی مناسب با سایر وسایل نقلیه و خودداری از استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی را از دیگر نکات ضروری ایمنی در معابر برشمرد و با تأکید بر نقش خانواده‌ها در پیشگیری از حوادث رانندگی، تصریح کرد: فرهنگ ترافیک از خانواده شکل می‌گیرد و والدین باید با آموزش، نظارت و الگوسازی صحیح، فرزندان خود را با اهمیت رعایت قوانین آشنا کنند و اجازه ندهند افراد بدون داشتن گواهینامه از خودرو یا موتور شارژی استفاده کنند.

سرگرد شهیدی افزود: در زمان واژگونی وسیله نقلیه یا برخورد با دیگر وسایل نقلیه در معابر، ضربه به سر راننده می‌تواند به آسیب‌های شدید، معلولیت یا حتی مرگ منجر شود؛ بنابراین استفاده از کلاه ایمنی، حتی در مسیر‌های کوتاه، ضروری است.

او با تأکید بر مسئولیت مشترک کاربران ترافیک در حفظ ایمنی معابر گفت: هیچ مقصد و هیچ لذتی از رانندگی ارزش به خطر انداختن جان انسان‌ها را ندارد و رعایت قوانین و مقررات از سوی رانندگان، موتورسواران و عابران پیاده، زمینه‌ساز ارتقای فرهنگ رانندگی و پیشگیری از حوادث در کیش است.