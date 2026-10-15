به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مصطفی رجبی مشهدی، در سفر به استان مازندران و در نشست شورای پایای منطقه با مدیران عامل شرکت‌های تولید، برق منطقه‌ای و توزیع برق استان‌های مازندران و گلستان، با اشاره به تنش گازی و محدودیت سوخت نیروگاهی در ۶۴ شهر این منطقه، از عملیاتی شدن ۶۰ برنامه پیشگیرانه با محوریت مدیریت مصرف، کاهش تقاضا و حفظ ذخایر سوخت خبر داد تا پایداری شبکه در دوره صد روزه سرد سال با کمترین تبعات تضمین شود.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو، در جریان بازدید از پروژه‌های زیرساختی و در نشست تخصصی با مدیران عامل شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی استان‌های مازندران و گلستان، به بررسی دقیق چالش‌های ناترازی انرژی و محدودیت‌های تأمین سوخت نیروگاه‌ها در ۶۴ شهر تحت تنش گازی در این خطه پرداخت.

رجبی مشهدی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو از ماه‌ها پیش با آینده‌نگری کامل، ۶۰ اقدام عملیاتی* مشخص را برای گذر از صد روز زمستان تدوین و به تمامی شرکت‌های زیرمجموعه ابلاغ شده تصریح کرد: محور بنیادین این برنامه‌ها، حفظ ذخایر سوخت مایع نیروگاه‌ها، افزایش تاب‌آوری شبکه‌های انتقال و توزیع، و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است تا با پایداری کامل شبکه، کاهش تبعات ناشی از محدودیت‌ها به بهترین نحو محقق شود.

در این نشست فشرده و تخصصی که به منظور ارزیابی آمادگی شبکه‌های برق مازندران و گلستان برگزار شد، وضعیت خطوط انتقال، پست‌ها و تجهیزات توزیع نیروی برق مورد بررسی دقیق قرار گرفت و بر ضرورت اجرای طرح‌های جامع مدیریت مصرف و کاهش تقاضای برق به عنوان ابزاری کلیدی تأکید شد.

رجبی مشهدی تصریح کرد: با بهینه‌سازی بار مصرفی در بخش‌های مختلف و اجرای برنامه‌های هدفمند پایش و کنترل بار، می‌توان تراز تولید و مصرف را به شکل پایدار مدیریت کرد. همچنین در این نشست، تقویت تبادل انرژی، افزایش ظرفیت خطوط انتقال و آماده‌سازی تجهیزات حیاتی برای مقابله با شرایط بحرانی جوی و بار مصرفی مورد تبادل نظر قرار گرفت.

در پایان، تصمیمات کلیدی شورای پایایی منطقه به منظور ایجاد هم‌افزایی حداکثری میان شرکت‌های تولید، برق منطقه‌ای و توزیع دو استان اتخاذ شد تا صنعت برق شمال کشور با آمادگی صددرصدی و تمرکز بر صیانت از پایداری شبکه و حفظ ذخایر سوخت به استقبال ماه‌های سرد سال برود.