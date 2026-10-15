به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سیدمحمد آقامیری تصریح کرد: تجهیزات مورد نیاز این پارکینگ‌ها ازسوی سازمان مدیریت بحران تامین می‌شود و این سازمان بر روند کار نظارت خواهد داشت.

وی گفت: این سیاست کلی درباره پارکینگ‌های قدیمی و حتی پارکینگ‌های مجتمع‌های خصوصی نیز مدنظر است.

آقامیری افزود: در طرح جدید در حال بررسی این موضوع هستیم که سازمان مدیریت بحران شهرداری در این مکان‌ها مستقر شود، تجهیزات مورد نیاز را در آنجا مستقر کند و امکان استفاده عمومی مردم از این فضا‌ها را به‌عنوان پناهگاه فراهم کند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر اطلاعاتی داریم که چند مورد از این اقدامات آغاز شده است، اظهار داشت: واقعیت این است که شهر تهران برای زلزله بالای ۷ یا ۷.۵ ریشتر آمادگی بالایی ندارد. ما در حال تلاش هستیم تا این آمادگی را به وجود بیاوریم، اما تلاش صرف شهرداری کفایت نمی‌کند.

رییس کمیته عمران شورای شهر تهران تاکید کرد: تهران به تأسیسات و زیرساخت‌های آب نیاز دارد؛ همچنین موضوع برق و گاز نیز مطرح است.